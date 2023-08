Bullwinkel verhindert zum Auftakt Schlimmeres

+ © Heyne Trotz vier Gegentreffer ein starker Rückhalt: Scheeßels Keeper Tim Bullwinkel (unten) vereitelt gegen Nils Schlesselmann eine aussichtsreiche Möglichkeit. © Heyne

Scheeßel zahlt gegen Groß Meckelsen im ersten Kreisliga-Spiel „Lehrgeld“. Zudem muss Jan Garbers frühzeitig verletzt vom Feld.

Scheeßel – Etwas verspätet ist die Kreisliga-Saison für den SV Rot-Weiß Scheeßel gestartet. Auf eigener Anlage empfing der Aufsteiger den TSV Groß Meckelsen. Der erste Auftritt in der neuen Klasse ging für die Fußballer von Mattis Leuenroth und Sebastian Bretzke jedoch daneben. Nach 90 Minuten stand es 1:4. Schon zur Halbzeit waren die Gastgeber mit einem Drei-Tore-Rückstand – 0:3 – in die Pause gegangen.

„Das war zu erwarten“, gestand Leuenroth. Der Coach, für den es das Pflichtspiel-Debüt als Cheftrainer in der höchsten Liga des Kreises war, nahm seine Schützlinge im Anschluss in Schutz und meinte: „Wir haben eine junge Mannschaft, die jetzt sehr viel Lehrgeld bezahlt hat.“

Leuenroth lobt seinen Keeper

Als Auslöser machte Leuenroth das „blöde“ Gegentor zum 0:1 aus. Der Fernschuss von Finn Brunckhorst wurde von einem der Verteidiger abgefälscht und landete unhaltbar für Tim Bullwinkel im Netz (18.). Ohnehin war es ein undankbares Spiel für den Youngster, der nach dem Rückzug des langjährigen Stammkeepers Bretzke die neue Nummer eins im Scheeßeler Tor ist. Gleich drei weitere Male griff Bullwinkel am Sonntagnachmittag hinter sich. „Er hat dennoch ein starkes Spiel gemacht und hat viel rausgeholt“, lobte Leuenroth seinen Schlussmann. Mit seinen Paraden habe er eine noch höhere Niederlage verhindert.

Dessen Vorderleute hätten nach dem Führungstor der Gäste „die Köpfe ein bisschen hängen lassen“, beobachtete der Coach. Dies nutzte Groß Meckelsens Bjarne Brammerloh nach einem langen Ball über die Abwehr zum 2:0 (20.). „Da haben wir gepennt.“ Damit nicht genug: In der sechsten Minute der Nachspielzeit köpfte Leif Allers nach einer Flanke aus dem Halbfeld aus kurzer Distanz ein. Bitter zudem: Zehner Jan Garbers war nach einem Tritt gegen die Wade zwischenzeitlich verletzt ausgewechselt worden. Ihn ersetzte Christoph Meyer (29.).

Englische Woche für den Aufsteiger

Nach der Pause fanden die Hausherren dann besser in die Partie. In dieser Phase verkürzte Malek Yousef nach einer Vorlage von Florian Klee (62.). „Wir haben danach ein bisschen Aufwind, spielen die Konter aber nicht vernünftig aus“, berichtete Leuenroth. „Hinten raus machen wir komplett auf und fangen uns einen Konter.“ Den finalisierte Dennis Wiens zum 4:1 (84.). „Wir müssen nächste Woche eine Schippe drauflegen“, blickte Scheeßels Trainer auf die zwei Aufgaben innerhalb der nächsten sieben Tage. Zunächst reist der Kreisligist am Mittwoch zum Erstrundenspiel im Kreispokal gegen den klassentieferen MTV Wilstedt. Sonntag geht es zu Hause gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf.