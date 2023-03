Bünning hält Rotenburg II im Derby im Spiel

Von: Matthias Freese

Hochgestiegen, abgezogen: Sottrums Claas Freymuth (am Ball) gegen Philip Bassen (l.), Tristan Meincke (2.v.r.) und Simon Miesner (r.). In der Mitte stört Ziaad Ciftci. © Freese

Der TV Sottrum hat sich im Derby gegen den TuS Rotenburg II durchgesetzt. Währenddessen bewahrte Patrick Zahn der Dritten die weiße Weste.

Sottrum – Die Vizemeisterschaft in der Regionsoberliga liegt für die Handballer des TV Sottrum auf dem Silbertablett, nachdem das routinierte Team von der Wieste das gut besuchte Derby gegen die Jungspunde des TuS Rotenburg II in eigener Halle am Bullenworth mit 35:31 (21:14) für sich entschieden hat. Der bereits feststehende Meister TuS Rotenburg III gewann bei der HSG Mittelweser/Eystrup mit 36:22 (20:13).

TV Sottrum - TuS Rotenburg II 35:31 (21:14). Was für eine Kulisse bei einem Spiel in der Regionsoberliga! Rund 150 Zuschauer weilten in der Halle und wurden mit Musik und Moderation wie zu alten Derbyzeiten unterhalten. Der als einziger Referee eingesprungene Frank Höger vom TuS Rotenburg hatte trotz des hohen Tempos auf dem Feld alles im Griff. „Er hat die Partie gut geleitet“, betonte auch Sottrums Coach Götz Siegmeyer nach dem fairen Duell gegen seinen alten Verein. Die Gastgeber kamen vor allem über die erste und zweite Welle zu Abschlüssen. „Die erste Halbzeit war super, es war ein sehr schnelles Spiel nach vorne. Unsere 6:0-Abwehr stand klasse“, meinte Siegmeyer.

Auch den Ball von Martin Jünemann (am Boden) fischt Rotenburgs Keeper Fabian Bünning noch vor der Linie weg. © Freese

Rechtsaußen Hauke Herbst erzielte bereits in der 28.Minute den 20. Treffer für die Gastgeber. Und es hätten schon zu dem Zeitpunkt einige mehr sein können, wenn Rotenburgs Keeper Fabian Bünning nicht etliche starke Paraden gezeigt hätte. „Ein großes Lob an Fabian, der uns mit mehr als einem Dutzend Paraden im Spiel gehalten hat. In der ersten Halbzeit hat er mehrfach verhindert, dass wir nicht mit rund zehn Toren in Rückstand geraten sind. In der zweiten Halbzeit hat er auch etliche Bälle aus der Nahwurfzone gehalten“, betonte Lana Caesar, Trainerin der Wümmestädter. Sie übte aber auch Kritik: „Wir hatten darüber gesprochen, das schnelle Spiel von Nicolas Karnick und Jonas Stelling zu unterbinden. Das ist aber nicht umgesetzt worden und sah dementsprechend schlecht aus. Der Sieben-Tore-Rückstand zur Pause war vollkommen berechtigt.“

Nach der Pause schlossen die Sottrumer oft zu früh ab. „Wir wollten eigentlich den Rotenburgern den Zahn ziehen, aber das ist nicht gelungen. Zum Glück hat in der kritischen Phase Jonas Hopp im Tor viele super Paraden hingelegt“, meinte Siegmeyer, der davon sprach, dass das Spiel noch zu kippen drohte. „In der Pause gab es klare Worte, dass jeder seine Komfortzone verlassen muss. In der zweiten Hälfte haben wir, glaube ich, keine Tempos mehr bekommen, auch in der Abwehr viel besser gestanden und Fehler erzwungen“, fand Caesar. „Wir hatten 30 Minuten die Chance das Spiel zu drehen.“ In der 58. Minute kam Rotenburg II letztmalig durch Simon Miesner auf drei Tore heran (31:34), traf dann aber nicht mehr und verpasste die Wende schließlich aufgrund der technischen Fehler.

Götz Siegmeyer zeigte sich zufrieden mit seiner Abwehr. © Freese

HSG Mittelweser/Eystrup - TuS Rotenburg III 22:36 (13:20). Patrick Zahn hat seine Quote noch einmal in die Höhe geschraubt. Vor einer Woche noch 16 Tore in einem Spiel, nun waren es in Eystrup gleich 19 Buden! „Er war vorne im Angriff der entscheidende Mann. 19 Tore sprechen für sich“, meinte Trainer Alexander Bart, der auch wieder eine starke Mannschaftsleistung registrierte. Mit Tjark Kleinhans hatte er zudem eine „super Alternative für den Rückraum, der sofort da ist“. Bereits nach dem 7:1 durch Zahn (9.) war klar, wohin die Reise geht. Die Gastgeber aus dem Kreis Nienburg kamen zwar auf 6:10 heran (17.) und waren auch beim 16:22 noch gut dabei (34.), dann aber zog der Meister seine Bahnen und wahrte seine weiße Weste.