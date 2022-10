Buckenbergers „blindes“ Verständnis mit Rosebrock

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Keineswegs abgehoben: Auch wenn Eike Buckenberger hier nicht auf dem Rasen steht, schätzt Trainer Dariusz Sztorc die Ruhe und Sachlichkeit seines Kapitäns. © Krause

Eike Buckenberger ist etwas gelungen, was er zuvor nur zweimal geschafft hat. Sottrums Kapitän erzielte einen Doppelpack und ist auch deshalb unser Spieler des Wochenendes.

Sottrum – Nicht eins, gleich zwei Tore gelangen Eike Buckenberger am Sonntag im Heimspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger SV Lilienthal-Falkenberg – und das als nomineller Innenverteidiger der Fußballer des TV Sottrum. „Das müsste der erste Doppelpack gewesen sein“, vermutet der 29-Jährige zunächst. Bei längerem Überlegen fallen ihm dann aber doch zwei Spiele ein, in denen er zweimal in 90 Minuten getroffen hat.

Das gelang Buckenberger zunächst in der Saison 2014/2015, als der TV Sottrum noch in der Kreisliga unterwegs war. Dort steuerte der Abwehrmann zwei Tore beim 33:0 gegen den damals gerade neu gegründeten und vier Klassen tiefer spielenden TuS Ahausen in der ersten Runde des Kreispokals bei. Eine Spielzeit später waren es zwei Treffer beim 8:0 gegen den damaligen Kreisliga-Rivalen MTV Jeddingen.

Lob für Rosebrocks Entwicklung

Besonders am aktuellen Doppelpack: Tor Nummer eins erzielte der 1,73 Meter große Defensivspieler per Kopf nach einer Ecke von Yannick Böhling. „Das gelingt mir mal alle drei Jahre. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich nicht so groß bin und die Gegner mich nicht so sehr decken, weil sie mich unterschätzen“, erklärt Buckenberger.

Sein Innenverteidiger-Kollege Jannik Rosebrock wiederum bringt die Größe mit. „Und auch die Schnelligkeit. Das kommt mir in meinem Alter entgegen. Dann muss ich mal weniger Wege machen“, scherzt der IT-Berater, der sich vor rund zweieinhalb Jahren mit seiner Freundin ein Haus in Gyhum gekauft hat. Auf dem Platz wiederum vertraut er seinem „Partner“ Rosebrock „blind“. Es sei „überragend, wie er sich die letzten 1,5 Jahre gemacht hat. Er ist der Jugendspieler, der im Vergleich vielleicht nicht so viel Talent wie die anderen mitbringt, dafür aber den meisten Ehrgeiz reingebracht hat. Er ist eine gute Alternative, jetzt wo Dominik Reuter schon länger fehlt“, meint Buckenberger.

Seit rund zwei Jahren Kapitän

Er selbst ist laut Trainer aus einem anderen Grund ein guter Ersatz. „Nach Patrick Brillowskis Verletzung vor zwei Jahren habe ich Eike zum Kapitän bestimmt. Ich habe Respekt für Patrick und dennoch, die lange Ausfallzeit hatte mich gezwungen, einen neuen Anführer zu finden. Ich habe sehr lange Erfahrungen im Fußball und mit vielen Spielern zu tun gehabt und irgendwie wusste ich sofort: Der Eike ist mein Mann. Und mein Gefühl hat mich nicht getäuscht“, lobt Dariusz Sztorc seinen Mannschaftsführer. Bereits vor dieser Entscheidung hatte Buckenberger das Amt des Vize-Kapitäns inne. „Es ist nett, so etwas zu hören. Ich gehöre ja auch zu den Älteren. Da ist das vielleicht normal. Aber ich bilde mir da nichts drauf ein“, gibt sich der Abwehrchef bescheiden. Genau diese Eigenschaft schätzt sein Coach an ihm: „Eike ist sehr ruhig, sachlich und absolut zuverlässig. Ein guter anständiger Mensch halt.“