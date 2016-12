Bruns ist trotz Würgegriff alles andere als kopflos – 25:20

Verbandsliga-Spitzenreiter Rotenburg legt Grundstein mit starker erster Hälfte

+ Rotenburgs Linkshänder Luka Bruns (beim Wurf) zeigte gegen Habenhausen II eines seiner besten Saisonspiele und steuerte von Rechtsaußen sieben Tore bei. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Zum Schluss brannten bei Bjarne Tore Ruthke die Sicherungen durch. Als längst alles gelaufen war, packte sich der Akteur des ATSV Habenhausen II den Kopf von Luka Bruns und drehte, als wolle er ihn vom Hals schrauben. „Ich weiß auch nicht, was das werden sollte“, kommentierte der Rechtsaußen des TuS Rotenburg den speziellen Würgegriff, der seinem Gegenspieler die Rote Karte in der 59. Minute eingebracht hatte. Bruns selbst erlitt keine bleibenden Schäden und steuerte sogar noch die beiden letzten Tore zum 25:20 (13:6)-Heimsieg des Verbandsliga-Spitzenreiters bei.

„Der Sieg war wichtig“, wusste auch der siebenfache Torschütze, dessen Team eine Woche zuvor gegen den TV Langen den ersten Punktverlust hatte verkraften müssen. Doch die Rotenburger präsentierten sich vor fast 300 Zuschauern recht gut erholt. „Die Jungs waren dieses Mal schon beim Warmmachen präsent“, hatte Coach Nils Muche beobachtet.

Wechsel zur richtigen Zeit – Jäger zur Stelle

Dementsprechend konzentriert startete sein Team in ein intensives Spiel, das die überzeugenden Referees Heiko Bujalla/Volkmar Hustedt (TV Oyten/TSV Daverden) jederzeit im Griff hatten.

Nur sechs Gegentore im ersten Durchgang – der Schlüssel für den Erfolg war schnell gefunden. Zumal sich die Abwehr auch immer wieder auf Keeper Yannick Kelm verlassen konnte. Das Highlight gelang allerdings Goalgetter Lukas Misere, als er am Kreis zum Trickwurf ansetzte und den Ball hinter seinem Rücken zum 7:4 ins Tor schleuderte (18.).

In der zweiten Halbzeit erlaubte sich der TuS Rotenburg allerdings eine schlafmützige Viertelstunde mit einigen unnützen Angriffsfehlern. Die Folge: Habenhausens Reserve verkürzte durch zwei Tore von Rechtsaußen Hauke Marien und zwei Treffer von Linksaußen Martin Nowakowsky auf 14:16 (44.). Umso wichtiger war da die schnelle Antwort von Bruns, noch entscheidender aber wohl, dass Muche nun Denis Jäger für Kelm ins Tor schickte. Der neue Schlussmann parierte in dieser brenzligen Phase prompt zwei Großchancen von Nowakowsky – und Michel Misere sowie sein Bruder Lukas Misere (in Unterzahl) vergrößerten den Abstand wieder auf 19:14. Fortan ließ der Tabellenführer nichts mehr anbrennen und durfte anschließend bester Laune noch Schoko-Weihnachtsmänner an die Zuschauer verschenken. Schließlich beträgt der Vorsprung vor der Konkurrenz weiterhin drei Punkte – und Rotenburg geht als ungeschlagener Primus in die Weihnachtspause und ins neue Jahr, in dem es am 7. Januar wieder mit einem Heimspiel gegen den TV Bohmte weitergeht.