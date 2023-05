Brückner hat keine Lust mehr auf die Visselhöveder Bank

+ © Denkmann Hier wäre es beinahe passiert: Bassens Aleksandar Nesic (r.) legt den Ball vor dem Strafraum an Keeper Michel Brückner vorbei. Den Einschuss verhindert Johann Belsch. © Denkmann

Auch Keeper Michel Brückner konnte das 1:2 gegen den TSV Bassen nicht verhindern. Nach der Partie gab er seinen Abschied bekannt.

Visselhövede – Es ist nicht irgendein Spiel gewesen, das Michel Brückner am Sonntagnachmittag an der Celler Straße absolvierte. Die Partie seiner Bezirksliga-Fußballer gegen den abstiegsbedrohten TSV Bassen war der vielleicht schon letzte Einsatz des Keepers für die erste Herren des VfL Visselhövede. „Nach der Saison ist für mich Schluss“, verkündete der 37-Jährige nach der 1:2 (0:1)-Pleite. Damit rutschten die Heidestädter noch tiefer unten rein und stehen nur noch zwei Punkte über dem Strich.

„Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich auch gewinnen“, betonte Brückner. „Das ist uns nicht gelungen.“ Eine Schuld traf den Schlussmann nicht im Geringsten, wenngleich er aufgrund der zuletzt geringen Einsatzzeit in der ersten Hälfte in einigen Phasen unsicher wirkte und sich verschätzte. Johann Belsch (30.) und Timm Greve (33.) verhinderten zweimal den Gegentreffer. Die wenigen Minuten auf dem Feld seien es letztlich auch gewesen, die ihn zum Abschied bewegen, verriet Brückner: „Ich habe den Trainern im November gesagt, dass ich aufhöre. Im Februar habe ich es dann der Mannschaft mitgeteilt. Ich habe einfach keine Lust, noch eine halbe Saison auf der Bank zu sitzen.“ Mit seinen 37 Jahren – davon 14 Jahre beim VfL Visselhövede – müsse er niemanden mehr etwas beweisen. „Max Kregel hat sich sehr gut in den letzten zwei Jahren entwickelt. Wenn ich jetzt 18 oder 19 gewesen wäre, hätte ich den Kampf noch mal aufgenommen. So möchte ich aber noch mal einen Verein finden, dem ich mit meiner Erfahrung helfen kann.“ Eine Zusage habe er noch keine vergeben, mit zwei bis drei Vereinen aus dem Heidekreis stünde er aber in Kontakt, erzählte Brückner: „Ob es die 1. Kreisklasse, Kreis- oder Bezirksliga wird, ist mir egal.“

Kartenflut für Visselhövede

Die Frage nach der Spielklasse dürften sich seine Mannschaftskollegen in den kommenden Wochen auch das ein oder andere mal stellen. Denn: Das Thema Kreisliga-Abstieg ist spätestens mit der Niederlage gegen Bassen akut. „Vor dem Spiel hat man die Anspannung gemerkt. Der eine oder andere war nervös“, berichtete Trainer Elias Jockusch, um nachzuschieben: „Trotzdem darfst du so eine erste Hälfte nicht spielen.“ Dies bestätigte Brückner: „Die haben wir vollkommen verpennt. Wir haben den Weg nach vorne nicht gefunden.“ Auffällig: Mit Ausnahme von Innenverteidiger Oliver Dittmer produzierte die Defensive der Gastgeber zu viele Fehlpässe und glänzte mit Stellungsfehlern. So hatte Thomas Baumann leichtes Spiel, als er ungedeckt einschob (13.).

Neben den Visselhövedern fiel auch Referee Chris Barnick (TSG Wörpedorf-Grasberg) mit einigen strittigen Entscheidungen auf. „Wir hatten uns vorgenommen, nicht gegen den Schiri zu sprechen, aber da fällt es mir echt schwer“, versuchte Jockusch die Ruhe zu bewahren. Das Gegenteil taten seine Spieler auf dem Feld. Insgesamt sieben Gelbe Karten verteilte Barnick für „Vissel“ – sechs wegen Meckerns. Für Kapitän Greve hagelte es deshalb sogar Gelb-Rot (90.). Zuvor waren die Gastgeber besser aus der Kabine gekommen, hatten den Ausgleich aber liegenlassen, sodass Jannik Kunst auf 2:0 erhöhte (83.) und das Kopfballtor von Marco Jorzick nicht mehr als Ergebniskosmetik war (87.).