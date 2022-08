Bronze zum WM-Abschluss für Rotenburgs Radsport-Ass Jasper Schröder

Von: Matthias Freese

Teilen

Mit zwei Medaillen krönte Jasper Schröder seinen WM-Auftritt in Tel Aviv. © Zippan

Erst recht kurzfristig wurde Jasper Schröder für den Madison-Wettkampf bei der WM eingeteilt. Mit einem glücklichen Ende: Der Rotenburger fuhr auf Platz drei.

Rotenburg – Das war ein fast perfekter Abschluss bei der Junioren-WM auf der Bahn in Tel Aviv (Israel) für das aus Rotenburg stammende Radsport-Ass Jasper Schröder! Zusammen mit dem Leipziger Bruno Kessler holte sich der 17-Jährige im Zweiermannschaftsfahren, auch Madison genannt, im letzten Wettbewerb der Titelkämpfe die Bronzemedaille. Beide hatten mit dem Bahn-Vierer bereits Silber gewonnen.

„Die WM war mit zwei Medaillen sehr erfolgreich für mich. Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen“, erklärte Schröder am Sonntagmorgen, bevor er in den Flieger stieg, um nach Deutschland zurückzukehren. „Wann ich das nächste Mal in Rotenburg bin, weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht.“ Ab Montag startet für ihn schließlich das neue Schuljahr am Sportinternat in Hannover.

Von Rang zwei auf drei

Kurzfristig war Schröder für das Zweiermannschaftsfahren von Bundestrainer Marcel Franz nominiert worden. „Eigentlich sollte ich schon zur EM Madison fahren, was dann aber doch nicht geklappt hat. Jetzt habe ich den Startplatz bekommen und bin sehr glücklich über die Medaille“, meinte Schröder. Der Madison-Wettbewerb ist bekannt von den Sechstagerennen, dort ist es die Hauptdisziplin. Die Fahrer lösen sich dabei mit dem Schleudergriff ab – ein anspruchsvoller Vorgang. Im Rennen über 30 Kilometer – entsprechend 120 Runden mit zwölf Sprintwertungen – verpasste das deutsche Duo denn auch vor der ersten Punktevergabe die Ablösung. „Das Rennen war unglaublich hektisch. Zum Teil herrschte ein großes Chaos. Wir mussten uns erst mal zurechtfinden“, gestand Jasper Schröder. Doch das gelang immer besser – schon den Sprint zur dritten Wertung entschieden die Deutschen für sich, auch bei der achten Wertung waren beide vorne und lagen damit bis zur letzten Runde noch auf Platz zwei hinter den uneinholbar führenden Tschechen Milan Kadlec/Radovan Stec (34 Punkte). „Leider haben wir den Anschluss an die Ukrainer im letzten Sprint verpasst und so konnten sie uns von Platz zwei drängen“, erklärte Schröder, der sich mit Kessler noch einmal zwei Wertungspunkte sicherte – mit insgesamt 21 gab es Platz drei hinter den Ukrainern Valentyn Kabashnyi/Daniindl Yakovlev (25), die ihren Schlussangriff bereits neun Runden vor dem Ende gestartetet und schnell ein großes Loch zu den Verfolgern herausgefahren hatten.