Brockmann folgt auf Schlifelner beim TuS Bothel

Von: Hendrik Denkmann

Ralf Brockmann steht künftig für Bothel an der Seitenlinie. © Ludwig

Nach sieben Jahren beim Bartelsdorfer SV und einer ähnlich langen Zeit in Sottrum geht es für Ralf Brockmann zurück in die Kreisliga.

Bothel – In einem dramatischen Saisonfinale hatte der scheidende Coach Dennis Schlifelner mit seinem TuS Bothel den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga gerade so abgewendet. Rund drei Wochen später steht fest, dass Ralf Brockmann den 34-Jährigen auf dem Trainerstuhl beerbt. Ihn zieht es vom Bartelsdorfer SV, mit dem er aus der 1. Kreisklasse Süd abstieg, ins rund acht Kilometer entfernte Dorf.

„Seit letztem Mittwoch wissen wir es. Da haben sich der Mannschaftsrat und die Trainer zusammengesetzt“, erzählt Abteilungsleiter Hans-Jürgen Schlifelner und bestätigt, dass Nico de Vries der neue Teammanager wird, während Torben Klinger den Allrounder als Co- und Torwarttrainer sowie als Physio gibt. Für Christoph Meinke, bislang spielender Co-Trainer, sowie Dennis Schlifelner ist indes Schluss.

Dessen Nachfolger Brockmann stand zunächst zehn Jahre beim TV Sottrum an der Seitenlinie – davon acht bei der Ersten. Im Sommer 2015 wählte der heute 60-Jährige seinen Abschied und schloss sich ein Jahr später seinem Heimatverein Bartelsdorf an. Dessen erste Herren führte er auf Anhieb aus der 3. bis in die 1. Kreisklasse. Vergangenes Jahr bewahrte Brockmann das Team am letzten Spieltag vor dem Abstieg. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste die Elf den Klassenerhalt und startet 2023/2024 in der 2. Kreisklasse – dann ohne Brockmann.