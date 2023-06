Brockels Torjäger Niclas Lüdemann entscheidet sich für die SG Unterstedt

Neue Ziele: Niclas Lüdemann in seinem letzten Spiel für den TuS Brockel, der Aufstiegsrelegation gegen den TuS Hipstedt. Künftig läuft der Mittelfeldspieler für die SG Unterstedt in der Bezirksliga auf. © Krause

Vom Aufsteiger zum Aufsteiger, aber Bezirksliga statt 1. Kreisklasse: Torjäger Niclas Lüdemann wechselt vom TuS Brockel zur SG Unterstedt.

Unterstedt – Die Sommerpause war für die Fußballer der SG Unterstedt extrem kurz: Aufgrund des Kreispokals startete sie für den Triple-Sieger erst vor zweieinhalb Wochen und ist am Montag bereits wieder vorbei – dann ist Trainingsauftakt beim Kreisliga-Meister und Bezirksliga-Aufsteiger. Niclas Lüdemann ergeht es nicht viel besser. Da er mit dem TuS Brockel noch das (erfolgreiche) Aufstiegsspiel zur 1. Kreisklasse bestritt, blieb ihm nur ein Tag mehr Zeit, um sich von den Strapazen der Saison zu erholen. Ab der kommenden Woche nimmt auch er das Training in Unterstedt auf, denn der 21-jährige Mittelfeldspieler hat sich in der kurzen Auszeit endgültig zum Wechsel entschlossen.

„Ich glaube, dass es jetzt ein ganz guter Moment in meiner Entwicklung ist, um den nächsten Schritt zu machen und um noch mal zu schauen, wie hoch es für einen gehen kann“, erzählt er. Für den TuS Brockel ist es ein herber Verlust. Das Team von Trainer Michael Wekel geht nach dem Aufstieg ohne den besten Torschützen der vergangenen Saison – 25 Treffer in der Liga, zwei beim 4:0 in der Relegation gegen den TuS Hipstedt – und damit auch ohne den bisherigen Kapitän in die 1. Kreisklasse. „Persönlich ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, Brockel zu verlassen“, gesteht Lüdemann, „weil es mir dort sehr gut gefallen hat und es natürlich auch der Heimatverein ist, wo ich meine ganzen Freunde habe. Zudem lief es sportlich ja auch sehr gut. Durch den Aufstieg ist die Entscheidung noch mal schwerer gefallen.“

Der zweite Neuzugang nach Johann Belsch

Statt eine Klasse hochzuspringen, sind es für Lüdemann nun gleich drei Ligen. Doch Unterstedts Coach Fabian Knappik ist überzeugt davon, dass der Blondschopf, der die Jugend beim JFV Wiedau Bothel verbracht hat, sich schnell in der Bezirksliga akklimatisieren wird. „Er hat in Brockel oft genug gezeigt, was er für Qualitäten hat und in der 2. Kreisklasse seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Er ist ein top Ergänzung“, sagt der Coach. Und wie er anmerkt, die zweite nach Defensivroutinier Johann Belsch (VfL Visselhövede). „Beide Jungs werden uns definitiv weiterhelfen“, glaubt Knappik.

Lüdemann ist auf allen zentralen Mittelfeldpositionen einsetzbar – Sechser, Achter, Zehner. „Wir sind nicht erst seit gestern mit ihm in Kontalt“, bestätigt Knappik. „Das geht schon ein Weilchen so.“ Schon seit ein paar Jahren sogar. „Und wir sind heilfroh, dass es jetzt geklappt hat.“ Dass die Konkurrenz in Unterstedt ungleich größer und der Sprung nicht minder klein sein wird, ist Lüdemann durchaus bewusst. Und so formuliert er: „Die Ziele sind, mit der Mannschaft das bestmögliche Ergebnis am Ende der Saison rauszuholen und mich persönlich weiterzuentwickeln.“