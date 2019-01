Brillowski verstärkt den TV Sottrum

Kreisliga-Spitzenreiter

+ Patrick Brillowski (TV Sottrum)

Sottrum - Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga hat der Kreisliga-Spitzenreiter TV Sottrum in der Winterpause nachgelegt. Wie Coach Vitalij Kalteis mitteilte, schließt sich der variabel einsetzbare Patrick Brillowski seinem Team an.