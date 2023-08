Breitschuh berichtet für die ARD live aus dem Fußballstadion

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Immer wieder geht der Blick von Albrecht Breitschuh runter auf die Liste, um ja den richtigen Namen zu nennen. © Denkmann

Der in Hassendorf aufgewachsene Albrecht Breitschuh ist als Reporter für das „Internetradio“ des Senders im Dienst und bezeichnet sich als „Auge“ für die Zuhörer.

Kiel – Es ist Samstagmittag, die Sonne scheint. Beste Voraussetzungen also für 11 790 Fußballfans, ins Holstein-Stadion zu pilgern, um das Zweitliga-Duell zwischen Gastgeber Holstein Kiel und der SpVgg Greuther Fürth zu verfolgen. Einer dieser ist Albrecht Breitschuh. Der 57-Jährige, der in Hassendorf aufwuchs, ist jedoch nicht als Unterstützer einer der beiden Teams vor Ort, sondern sitzt auf der Pressetribüne und berichtet als Reporter über das Geschehen vor Ort. „Wir sind die Augen für die Leute“, sagt er über seine Arbeit für das sogenannte Netcast-Angebot.

Dabei handelt es sich um eine Liveberichterstattung, die nicht über das klassische UKW-Radio, sondern über die Apps und Internetseiten der Sender der ARD gesendet wird. Dieses Audio-Paket erwarb der öffentlich-rechtliche Anbieter im Sommer 2020 im Rahmen der Medienrechte-Vergabe der Deutschen Fußball Liga (DFL) erstmals und bietet es seit der Saison 2021/2022 der breiten Masse an. „Das war mein Wiedereinstieg, weil die Nachfrage an Reportern wieder größer wurde, um das Ganze umsetzen zu können“, erzählt Breitschuh, der 2004 aus der Sportberichterstattung ausgestiegen war und bis zu seiner Rückkehr unter anderem als Korrespondent im schwedischen Stockholm gearbeitet hatte.

Auf dem Bildschirm läuft die Übertragung des Spiels. © Denkmann

Mittlerweile geht er schon wieder in seine dritte Saison. Sein zweiter Einsatz der noch jungen Spielzeit führt ihn nach Kiel. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr. Rund eineinhalb Stunden vorher betritt er bereits erstmals seine Kommentatorenbox, um einen Technik-Check durchzuführen. „Ich gebe die Up- und Download-Raten beim NDR durch, um eine stabile Internetleitung zu überprüfen. Die ist schließlich für das Netcast-Angebot relevant“, erklärt Breitschuh, dessen Spielvorbereitung schon einige Tage zuvor beginnt. „Am Montag lese ich mir beim Kicker Berichte zu den Mannschaften durch und schaue die Zusammenfassungen vom Wochenende. Ab Donnerstag schaue ich die Internetseiten der Vereine durch und verfolge die Pressekonferenzen. Gegebenenfalls spreche ich auch mal mit Kollegen aus der örtlichen Sportredaktion, um Informationen für meine Reportage zu sammeln.“

Ist alles vorbereitet, beginnt die heiße Phase eine Viertelstunde vor dem Anpfiff mit einem Vorgespräch mit einer Kollegin im Studio. Dabei geben die Reporter den Zuhörenden letzte Informationen und eine Einschätzung, was das Spiel bringen könnte. Dann geht es los. Der Anpfiff ertönt, Breitschuh beginnt zu kommentieren. Vor ihm auf dem Tisch stehen ein Bildschirm, auf dem die Partie übertragen wird, ein Laptop mit Hinweisen aus der Regie sowie ein Stream Deck, mit dem er unter anderem sein Mikrofon ein- und ausschaltet. Nicht zu vergessen: ein Block sowie eine Liste mit den Namen der Spieler, Trainer und Schiedsrichter.

Laptop und Stream Deck gehören zur Ausstattung dazu. © Denkmann

Das Besondere an diesem Tag ist, dass Breitschuh nicht nur das Einzelspiel über 90 Minuten durchgängig kommentiert, sondern in gewissen Abständen auch in eine Konferenz geschaltet wird. Leuchtet es auf seinem Laptop rot, befindet er sich im Einzelspiel. „Ich bekomme dann ein Signal auf meine Kopfhörer und auf dem Bildschirm läuft ein Countdown von zehn an runter“, erläutert er. Damit wisse er, dass er als Nächstes in der Konferenz dran ist. Nun leuchtet es auf dem Bildschirm grün. Rund drei Minuten ist Breitschuh jetzt zusätzlich in der Schalte zu hören. Viel zu erzählen gibt es von den ersten 45 Minuten nicht. Daher lehnt er sich immer wieder mal entspannt zurück und greift auf einige der zuvor gesammelten Informationen zurück.

Der Halbzeitpfiff ertönt. In der Pause gibt es erst mal ein paar Süßigkeiten und eine kurze Spielanalyse im Gespräch mit der Kollegin im Studio. Rund lief es aus technischer Sicht zuvor nicht, wie Breitschuh erzählt: „Ich habe den Reporter aus dem St. Pauli-Spiel die ersten zwei Minuten auf meinem Ohr gehabt. Eigentlich hört man die Kollegen die ganze Zeit nicht.“ Auch andere Probleme wie ein fehlerhaftes Kabel seien andernorts schon aufgetreten. „Dass man mal ein Wochenende hat, an dem alles glatt läuft, gibt es eigentlich nicht. Irgendetwas ist immer“, meint Breitschuh. Gerade in der Anfangsphase des Netcast-Angebots sei es vermehrt zu technischen Komplikationen gekommen. „Das hat sich in den letzten zwei Jahren aber verbessert.“

Keine technischen Probleme, aber ein leerer Wasserbecher

So läuft es dieses Mal zumindest in der zweiten Halbzeit rund. Zudem nimmt das Geschehen auf dem Rasen an Fahrt auf. Erst bringt Branimir Hrgota seine Fürther in Führung und Breitschuh auf der Tribüne zu einem ersten Gefühlsausbruch. Beim Kommentieren schlägt er ungewollt einen Becher voll Wasser um. Der Technik passiert nichts. Dafür ist der erfahrene Reporter nun endgültig auf Betriebstemperatur und berichtet von den beiden Kieler Toren fünf Minuten später im Stehen. Bei diesem Spielstand bleibt es. In der abschließenden Analyse mit der Kollegin gibt es einiges zu berichten. Als Breitschuh dies hinter sich gebracht hat, lehnt er sich zurück und atmet tief durch. Die Erleichterung, aber auch die Freude an seiner Arbeit ist ihm anzumerken. Nach einer kurzen Pause packt er seine Sachen zusammen, fährt in die Heimat, um dort schon bald sich für den nächsten Einsatz im Stadion vorzubereiten.