Brandt und Stieghahn verlassen den TuS Rotenburg

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Chris Ole Brandt läuft noch zweimal für den TuS Rotenburg auf. © Freese

Neben dem Spieler-Duo hören auch Rotenburgs Teammanager und Physiotherapeut auf. Nach dem Bremervörde-Spiel wird das Quartett verabschiedet.

Rotenburg – Für den TuS Rotenburg ist die Partie gegen den Kreisrivalen TSV Bremervörde heute Abend um 20.30 Uhr das letzte Heimspiel in dieser Oberliga-Saison. Bei einem Quartett der Wümme-Handballer wird es sogar der letzte Auftritt in ihrer jeweiligen Funktion vor eigenem Publikum in der Pestalozzihalle. Neben dem scheidenden Teammanager Johann Knodel und Physiotherapeuten Klaas Reichmann verlassen auch die beiden Spieler Chris Ole Brandt und Thies Stieghahn die Mannschaft von Daniel van Frayenhove. Alle werden nach dem Spiel geehrt.

Der Coach zeigt Verständnis für jede einzelne Personalie. „Bei Chris Ole ist es vollkommen nachvollziehbar, dass er das Abenteuer dritte Liga angehen will“, meint er, wenngleich der sportliche Verlust des zweitbesten Werfers der Liga (168 Tore) groß und das Ziel noch unklar ist. Als mögliche neue Vereine werden Drittligist TSV Hannover-Burgdorf II und der VfL Fredenbeck (Primus der Oberliga Nordsee) gehandelt. „Thies hat uns mitgeteilt, dass er wegen seines Studiums nur noch in Hamburg bleibt und nicht mehr pendelt“, verrät van Frayenhove und nennt den FC St. Pauli als neuen Verein. „Bei ihm ist es aber, denke ich, ein Abschied auf Zeit.“ Ob dies auch für Reichmann und Knodel gilt, ist ungewiss. „Beide Abgänge find ich sehr schade, weil sie schon lange dabei sind. Johann hat mich nach Rotenburg geholt, Klaas hatte immer einen guten Draht zur Mannschaft“, weiß der Coach der Rotenburger.

Nur Meyer fehlt gegen Bremervörde

Zunächst legt er den Fokus aber auf den vorletzten Auftritt gegen den bereits feststehenden Absteiger Bremervörde. „Wir wollen uns aus unserer Negativserie rausziehen und uns für die Hinspielniederlage revanchieren“, betont van Frayenhove, der nur auf den beruflich verhinderten Lars Meyer verzichten muss. „Es wird ein Spiel, in dem beide nicht rumdaddeln werden. Den Zuschauern wollen wir zum Ende ein positives Erlebnis bescheren.“