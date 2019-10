Brandt packt die „Fackel“ aus

Rotenburg - Von Matthias Freese. Da musste Wolfgang Petry einfach herhalten: „Wahnsinn“, dröhnte es aus den Boxen in der Pestalozzihalle – denn genau das war es, was die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg da vor 250 Zuschauern abgeliefert hatten. Acht Minuten vor dem Ende lagen sie gegen den Titelaspiranten und Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden mit vier Toren zurück, hatten zuvor umstrittene Rote Karten gegen Jens Behrens (26.) und Lukas Misere (44.) wegstecken müssen, um dann eine beeindruckende Aufholjagd mit dem Siegtreffer zum 23:22 (10:11) durch Youngster Chris Ole Brandt drei Sekunden vor dem Apfiff zu krönen.

„Unfassbar, ein geiles Gefühl“, war Brandt völlig euphorisiert und staunte, „was das Team abgefackelt hat“. Und das, obgleich Coach Nils Muche und sein Co-Trainer Thorsten Misere im Urlaub weilten. „Das ist was ganz Besonderes“, stellte denn auch Klaas-Marten Badenhop fest. Der langjährige Abwehrchef und Kapitän unterstützte den in die Chefrolle gerückten Torwarttrainer Alexander Meyer auf der Bank und wusste genau, dass diese Spiele nur alle ein, zwei Jahre mal passieren. „Jedes Wochenende könnte ich das nicht, aber wir haben alle auf der Bank zusammengehalten, sind ruhig geblieben und haben uns auf das Wichtigste konzentriert“, erklärte Meyer.

Insbesondere ein Schachzug zahlte sich aus – die Umstellung auf eine 4:2-Abwehr mit den vorgezogenen Luka Bruns und Martin Nowakowsky, um die Altjührdener Halben Dennis Summa und Renke Bitter rauszunehmen. „Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Idee kam aus dem Team“, verriet Meyer. Nachdem Michel Misere (54.) und Chris Ole Brandt (57.) bereits auf 20:22 verkürzt hatten, legte Nowakowsky nach der Umstellung per Gegenstoß das 21:22 nach (58.). Bitters Fehlwurf bestrafte Bruns mit dem Ausgleich (59.) – und als Jonas Rohde der Ball aus den Händen glitt, nahmen die Rotenburger bei noch 29 zu spielenden Sekunden eine Auszeit, um ihren letzten (erfolgreichen) Angriff zu planen.

„Auch die Schiedsrichter konnten das Spiel nicht entscheiden“, betonte der ehemalige Handball-Boss Friedrich Behrens süffisant. Und Teammanager Michael Polworth bemerkte: „Es war ein intensiv geführtes Handballspiel mit Schiedsrichtern, die nicht ganz dazu passten.“ In der Tat verteilten Olaf Wagener und Mark Wagener (SV Warsingfehn) viel zu früh ihre Zeitstrafen. Insbesondere Rotenburgs Abwehrchef Jens Behrens bekam das zu spüren – nicht jedes Mal war es nachvollziehbar. Bereits in der 26. Minute sah er zum dritten Mal zwei Minuten – Rot! „Es war schwierig, alles hin- und herzutauschen. Zwischendruch waren wir ein bisschen ratlos“, dachte Badenhop auch an die Rote Karte gegen Goalgetter Lukas Misere (44.). Ob er Rechtsaußen Rohde tatsächlich entscheidend getroffen hatte, bleibt umstritten. Misere zeigte sich aber einsichtig. „Ich mache einen Schritt hin, das nimmt er natürlich an. Ich finde es ja auch gut, das Fouls gegen die Außen härter bestraft werden“, meinte der Linksaußen. Fügte aber an: „Viel bemerkenswerter ist es doch, dass die Jungs es so cool runtergespielt haben.“ Wohl wahr.