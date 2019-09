Brandt lobt das Klima

Rotenburg – Von einem Krisengipfel zu sprechen, wäre angesichts der noch jungen Saison definitiv verfrüht. Doch richtungsweisend ist das Oberliga-Derby zwischen dem gastgebenden TuS Rotenburg und dem Tabellenschlusslicht SG Achim/Baden am Freitagabend (20.30 Uhr) allemal. Während die Gäste nach drei absolvierten Partien mit 0:6 Zähler dastehen, haben die Wümmestädter zwar erst zweimal gespielt, dabei aber ebenfalls noch nichts Zählbares eingefahren. „Klare Kampfansage: Die Punkte müssen in Rotenburg bleiben“, kennt Teammanager Michael Polworth daher kein Vertun.

Obwohl es ein Nachbarschaftsduell ist, gibt es zwischen den beiden Mannschaften bis auf die geografische Nähe aber überraschend wenige Berührungspunkte. Keiner der Akteure hat eine Vergangenheit bei dem jeweils anderen Verein vorzuweisen. „Aber ein Derby ist und bleibt ein Derby“, stellt Rotenburgs Trainer Nils Muche die dennoch vorhandene Brisanz in den Vordergrund. Vor allem für die Neuzugänge Matthis Köhlmoos und Chris Ole Brandt wird diese noch einmal erhöht, da sie das Achimer Trio Noah Dreyer, Malte Meyer und Mohamad Sibahi noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in der A-Jugend des TV Oyten kennen. „Das ist natürlich eine besondere Motivation“, bekennt Brandt, der sich trotz der zwei Niederlagen zum Auftakt bei seinem Heimatverein pudelwohl fühlt. „Das gute Klima hat sich kaum verändert. Wir sind aber viele junge Spieler, die sich erst noch finden müssen. Man merkt schon, dass einiges an Erfahrung weggegangen ist“, spielt er auf die Abgänge von Routiniers wie Patrick Zahn, Johann Knodel, Fabian Knappik oder Klaas-Marten Badenhop an.

Gegen Achim wird vom aktuellen Kader nur der angeschlagene Daniel Jäger nicht mit an Bord sein. „Ansonsten sind alle topfit“, informiert Nils Muche und fügt an: „Wir freuen uns auf das Spiel und sind hoch motiviert.“ Rotenburgs Teammanager Polworth erwartet ähnlich wie in der vergangenen Serie, als die Wümmestädter knapp mit 24:23 gewannen, ein Duell auf Augenhöhe: „Achim ist definitiv stärker als sein Tabellenplatz. Wer seine Fehlerquote minimiert, wird das Spiel gewinnen.“ ntr