Bounoua vermisst den Rasen

Rotenburg - Von Mareike Ludwig. Sein Handy klingelt momentan fast ununterbrochen. Gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie die Welt bestimmt, ist Jamal Bounoua ein sehr gefragter Mann. Der Geschäftsführer leitet in der Region 15 Senioreneinrichtungen und muss aktuell jede Menge regeln. Zeit für sich? Fehlanzeige. Auch der Sport bleibt für den einstigen Trainer des damaligen Fußball-Oberligisten Rotenburger SV und des Bezirksligisten VfL Visselhövede komplett auf der Strecke. Doch Bounoua „opfert“ gerne seine Zeit, damit es den rund 1 500 Bewohnern in den verschiedenen Häusern gut geht. Schließlich sollen sich die Senioren trotz der derzeitigen Isolation wohlfühlen.

„Wir haben bislang zum Glück keinen positiven Covid-Fall bei uns. Darüber sind wir sehr erfreut und hoffen, dass es auch so bleibt. Das Horrorszenario ist täglich gedanklich da, denn unsere Bewohner sind stark gefährdet. Ein Großteil würde eine Infizierung wahrscheinlich nicht überleben“, schätzt Bounoua die Situation realistisch ein. Gerade deshalb hat der ehrgeizige Geschäftsmann schon früh die Reißleine gezogen und alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die alten Menschen zu schützen. „Bevor der Erlass der Bundesregierung kam, hatten wir unseren Pandemieplan bereits angepasst und den Kontakt nach außen sehr früh unterbunden. Wir gehen den richtigen Weg, unsere Mitarbeiter und Bewohner ziehen gut mit. Wir haben eine tolle Stimmung in den Häusern“, freut sich der 49-Jährige.

Besonders vor der Arbeit seiner Pflegekräfte zieht der Buchholzer seinen Hut. Die Angestellten seien derzeit enorm gefordert, da die sozialen Kontakte der Senioren zu ihren Angehörigen seit Wochen untersagt sind. „Unsere Pflegekräfte leisten eine wirklich tolle Arbeit und kümmern sich intensiv. Gerade Gespräche führen oder gemeinsames Kaffeetrinken gehört nun neben der Pflege dazu. Wir stoßen zum Glück bei den Bewohnern und Angehörigen zu 99 Prozent auf Verständnis für die komplette Eingrenzung. Ich habe das Gefühl, dass der Zusammenhalt bei uns enorm steigt“, zeigt sich Bounoua über die positive Entwicklung trotz der Corona-Krise erfreut.

Aktuell muss Bounoua abklären, inwieweit seine Seniorenzentren die neuen Vorgaben der Bundesregierung umsetzen können. „Die Konzepte für die Auflockerung des Besuchsverbots wurden individuell fertiggestellt und liegen den Heimaufsichten und Gesundheitsämtern zur Freigabe vor. Ich gehe davon aus, dass wir Ende nächster Woche unter strengen Auflagen die Besucher wieder empfangen werden. Das läuft dann kontrolliert und zeitlich begrenzt ab“, gibt der Geschäftsführer einen Einblick. Und er fügt hinzu: „Wir müssen das Besuchsverbot entkräften, solch eine Isolation ist nicht menschlich.“

Sein eigener Arbeitstag startet gegen 7 Uhr mit den ersten Telefonaten. Anschließend folgen zahlreiche Meetings per Videokonferenz. Aber auch das Qualitätsmanagement, die Regelung mit den Pflegekassen, der Austausch mit den 15 Einrichtungen und Angehörigengespräche gehören zu seinen Aufgaben. „Ich muss sehr häufig Rücksprachen mit verschiedenen Bereichen halten, da es wöchentliche Änderungen in den Vorgaben gibt. Ich marschiere vorweg und bin immer erreichbar. Das ist für mich aber vollkommen in Ordnung, ich habe mich für diesen beruflichen Weg mit der gesamten Verantwortung selbst entschieden. Mir gibt es Kraft, dass bisher alles gut gegangen ist“, so Bounoua.

Sein Zuständigkeitsbereich ist stetig gewachsen und reicht mittlerweile von Bad Fallingbostel, Soltau und Schneverdingen über Lüneburg und Jesteburg bis nach Stade und Buxtehude. „Meine Präsenz ist aber nicht in allen Häusern erforderlich. Dafür gibt es einen regelmäßigen Austausch mit den Einrichtungsleitern“, sagt Bounoua. Einer dieser ist sein Bruder Morad. Mit ihm spricht er sich dieser Tage besonders häufig und intensiv ab.

Die Brüder haben nicht nur eine berufliche Verbindung: Die Bounouas waren auch jahrelang zusammen als Fußballer erfolgreich. In der Saison 1996/1997 liefen sie erstmals zusammen für den damaligen Regionalligisten TuS Celle FC auf. Anschließend trennten sich ihre Wege, ehe das Duo gut neun Jahre später wieder dasselbe Trikot trug. Über den Bezirksligisten Germania Walsrode ging es zum Rotenburger SV – erst gemeinsam als Spieler, später schlüpfte Jamal Bounoua in die Rolle des Trainers, während sein knapp zwei Jahre jüngerer Bruder unter ihm spielte. „Wir hatten in Rotenburg eine tolle Zeit, die ich nicht vergessen werde. Besonders der Aufstieg (der RSV schaffte 2010/2011 den Sprung in die Oberliga, Anm. d. Red.) ist für mich eine schöne Erinnerung. Ich denke gerne daran zurück“, betont Bounoua.

Doch auch schon damals wurde der berufliche Aufwand größer, sodass er im Februar 2012 sein Traineramt niederlegte. „Natürlich war es schade. Wir hatten in Rotenburg viel bewegt“, erinnert sich der A-Lizenz-Inhaber. So ganz ohne Fußball kam er seinerzeit aber (noch) nicht aus. Im Dezember 2014 heuerte der Marokkaner beim damaligen Bezirksligisten VfL Visselhövede für ein halbes Jahr an. „Danach war endgültig Schluss. Seitdem habe ich keinen Posten mehr übernommen. Natürlich vermisse ich es, den Rasen zu riechen. Es ist immer schwer, auf das zu verzichten, was man gerne macht. Wenn ich als Trainer keine 100 Prozent geben kann, funktioniert es nicht. Dafür bin ich zu ehrgeizig.“