Bothels Krankheit wird chronisch

Erneuter Fehlstart führt zur 1:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Zeven

+ Nico Schanowski (l.) gehörte noch zu Bothels Aktivposten, doch die Zevener (hier mit dem Doppeltorschützen Kai-Peter Wennholz waren effektiver und stärker. Foto: Freese

Bothel - Von Matthias Freese. Es wird chronisch! Der TuS Bothel leidet massiv unter der Fehlstart-Krankheit. In jedem seiner fünf Punktspiele kassierte der Fußball-Kreisligist in den Anfangsminuten ein Gegentor. Bisher ging es immer gut, doch am Freitag wurde diese Phase dem Bezirksliga-Absteiger im Spitzenspiel gegen den TuS Zeven zum Verhängnis. Auf eigenem Platz unterlagen die Grün-Weißen mit 1:3 (0:3) und überließen den Gästen gleichzeitig die Tabellenführung. Zeven spielte sich damit in den engsten Kreis der Titelanwärter.