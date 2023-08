Bothel wagt den Neuaufbau mit Brockmann

Von: Hendrik Denkmann

Der TuS Bothel hat mit Ralf Brockmann (r.) einen neuen Coach – hinzu kommen mit Niklas Peters, Ole Bethke, Bennett Baumbach und Michel Peters (v.l.) viele junge Leute. © Denkmann

Der neue Coach kommt aus Bartelsdorf, setzt beim Kreisligisten nun auf junge Spieler und will dem Kader die Sicherheit zurückbringen.

Die abgelaufene Saison hätte beinahe mit dem Abstieg ein unerfreuliches Ende gefunden. Nur denkbar knapp hielt sich der TuS Bothel in der Kreisliga. Acht Punkte aus elf Spielen im Jahr 2023 sagen viel über eine verkorkste Rückrunde aus. „Eine gewisse Verunsicherung ist da gewesen“, weiß auch der neue Coach Ralf Brockmann, der auf Dennis Schlifelner folgt. Der 60-Jährige soll die Botheler zurück in ruhigeres Wasser führen und den „Neustart“, wie er ihn nach den Verlusten diverser Leistungsträger selbst nennt, bewältigen.

Dabei setzt Brockmann auf seine Erfahrung aus 17 Jahren im Herrenbereich. Bevor er zu seiner letzten Station beim Bartelsdorfer SV 2016 kam, hatte er die ersten Jahre bei der Reserve des TV Sottrum verbracht, ehe es 2007 in die Erste des Vereins ging. Mit der stieg er aus der Bezirksliga ab. „Elf Leute hatten damals den Verein verlassen. Wir haben komplett neu angefangen und mussten eine neue Basis finden“, sieht Brockmann eine gewisse Parallele zum aktuellen Neuaufbau in Bothel. Bei den Wieste-Mannen gelang es dem Coach mit der Zeit, das Team im oberen Drittel der Kreisliga zu etablieren. Eine ähnliche Perspektive erhofft sich sein neuer Club, der für ihn selbst gar nicht so neu ist, wie er verrät: „Ich habe mit einigen Verantwortlichen wie Hans-Jürgen Schlifelner in der Altherren und S 40 zusammengespielt. Wir sind dort zweimal Kreismeister geworden. Dadurch habe ich schon länger eine gewisse Verbindung und kenne die Strukturen.“

Stenogramm Weggänge: Christoph Meinke, Torsten Hoops (beide Karriereende), Nico Schanowski (TV Jahn Schneverdinden). Zugänge: Ole Bethke, Niklas Peters, Bennett Baumbach (alle JFV Wiedau Bothel U 19), Michel Peters (Veeser FC). Kader: Tor: Sascha Denell, Tobias Mießner - Abwehr: Michel Peters, Wilhelm Nowakowski, Dominik Lenz, Dennis Kroll, Cedric Neuschwander. Malte Woltmann, Kevin Altmann, Jonas Heinecke, Tim Beyer, Torben Klinger - Mittelfeld: Bennet Denell, Philipp Mählmann, Niklas Peters, Julian Prinz, Lennart Henke, Phil Stölpe - Angriff: Sebastian Wichern, Ole Bethke, Tim Dornemann, Frenk Günther, Patrick Hollmann. Trainer: Ralf Brockmann. Co-Trainer: Torben Klinger. Teammanager: Nico de Vries. Saisonziel: Klassenerhalt. Favorit: Bremervörder SC.

Erfahrene Spieler wie Christoph Meinke und Torsten Hoops haben ihre Karriere beendet, den 24-jährigen Leistungsträger Nico Schanowski zog es zum Bezirksligisten TV Jahn Schneverdingen. Neu dabei sind Michel Peters vom Veeser FC sowie Ole Bethke, Niklas Peters und Bennett Baumbach aus der eigenen U 19 des JFV Wiedau Bothel. „Sie haben Lust auf die neue Aufgabe. Das überträgt sich auf und neben dem Feld auf alle anderen“, beobachtet Brockmann. Zudem bringen Bethke und und Peters mit ihrer Geschwindigkeit neuen Schwung in die Offensive. „Das tut uns gut.“

Große taktische Anpassungen plant der Coach indes nicht. „Die Frage, wie du spielen willst, hängt vom Kader ab. Sicher ist, dass wir zu viele Gegentore bekommen haben. Wir müssen defensiv also besser stehen. Aus dieser Sicherheit muss etwas wachsen, um später den nächsten Schritt zu machen“, erklärt er. „Ich versuche, den Jungs diese Sicherheit zurückzugeben.“ Denn eines ist sicher, meint Brockmann: „Ich möchte nicht wieder in diesen negativen Flow reinkommen und jede Woche auf die Tabelle schauen müssen.“