Bothel tritt auf der Stelle

Bothel - Von Matthias Freese. Chance verpasst! Und das im doppelten Sinne. Es lief bereits die 90. Minute, als Cedric Ahrens frei vor Kevin Meier auftauchte und eigentlich alles richtig machte. Der eingewechselte Stürmer des TuS Bothel löffelte den Ball über den bereits am Boden liegenden Keeper des VSK Osterholz-Scharmbeck hinweg, doch dann riss der Schlussmann noch sein linkes Bein hoch und verhinderte den Ausgleich für die Gastgeber. Dadurch entführte der Tabellenvierte der Fußball-Bezirksliga mit dem 3:2 (2:2) alle drei Punkte, während Bothel einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf verpasste. Mit einem Sieg wäre das Kellerkind sogar punktgleich mit dem SV Lilienthal-Falkenberg auf dem ersten Nichtabstiegsplatz gewesen.

Dass der Erfolg der Osterholzer durchaus dem Spielverlauf entsprach – dem wollte auch Christoph Meinke, Bothels Spielertrainer, nicht widersprechen. „Unterm Strich geht das Ergebnis schon in Ordnung.“ Allerdings merkte er auch an: „Osterholz-Scharmbeck wäre zu bezwingen gewesen, nur eben nicht mit unserer Leistung.“ In der Tat zeigten die Botheler an diesem Ostermontag einen ihrer schwächeren Auftritte und treten somit auf der Stelle. Meinke hatte mit Lennart Henke, Kevin Altmann und Phil Stölpe drei Sechser aufgeboten, was der spielerischen Linie eher abträglich war. Zu sehr verließen sich die Gastgeber darauf, mit langen Bällen ihren Spielertrainer oder dessen Nebenleute Gianfranco Cusimano und Nico Schanowski zu finden. Zu selten gelang es. „Wir wollten das Zentrum dichtmachen, dadurch ist die Spielkultur verlorengegangen“, räumte Meinke ein. „Wir hatten zu wenig Kreativität von hinten heraus.“ Zu oft gingen auch die Bälle verloren, sodass die Elf von Trainer Oliver Schilling mit schnellem Spiel konterte.

Hinzu kam, dass die Grün-Weißen es den Osterholzern recht leicht bei den Gegentoren machten. Mit einer schönen Kombination wurde die Abwehr wie eine Zieharmonika auseinandergezogen, sodass Eugen Zilke zum 1:0 abschloss (17.). Auch beim 2:1 der Gäste ging es zu schnell für die Platzherren. So tauchte Dennis Riemer frei vor Sascha Denell auf und chipte der Ball geschickt über den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper hinweg (28.).

„Wir haben es auch wieder selbst verbockt“, räumte Tim Kalwait ein, der zunächst als rechter Verteidiger begann und später die linke Seite im Mittelfeld übernahm. Dass Bothel überhaupt zur Pause noch ein Remis erreichte, lag an der Effektivität. Beim 1:1 bediente Kalwait aus dem Lauf den Kopf von Phil Stölpe (25.), beim 2:2 startete Innenverteidiger Torsten Hoops bei einem Freistoß von Meinke am zweiten Pfosten durch, ohne dass es ein Gegenspieler bemerkt hätte (42.). Weitere Chancen hatten in diesen Durchgang fast nur die Gäste besessen – insbesondere Dennis Knecht (11./25./33.). Einzig Schanowski kam gegen den herauseilenden Keeper Meier einen Tick zu spät (41.).

Meinke war früh gezwungen, sein System zu ändern, denn bereits in der 50. Minute nutzte Eugen Zilke eine schnell ausgeführte Ecke, um im zweiten Versuch zum 3:2 einzuschießen. Schnell wurden also die Trikots von Cedric Neuschwander und Cedric Ahrens aus dem Koffer geholt (51.). Später kam mit Sebastian Wichern ein weiterer Offensivspieler (77.), in der Schlussphase ging auch Sven Beyer aus der Viererkette mit nach vorne. „Wir mussten mehr riskieren“, wusste Meinke. Doch das zahlte sich nicht aus.