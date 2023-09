Bothel fehlen gegen Groß Meckelsen die Basics

Von: Hendrik Denkmann

Das schaut schmerzhaft aus: Groß Meckelsens Nils Schlesselmann (vorne) fällt auf Keeper Sascha Denell, der nach kurzer Behandlung weiterspielt. Phil Stölpe (l.) schaut zu. © Denkmann

Das Schlusslicht kassiert am Freitagabend im sechsten Spiel bereits die fünfte Pleite. Auch eine 45-minütige Überzahl hilft der Brockmann-Elf nicht.

Bothel – Während die Fußballer des TuS Bothel auf die Gäste des TSV Groß Meckelsen warteten, fragte Abteilungsleiter Hans-Jürgen Schlifelner seinen Trainer Ralf Brockmann, ob er das Flutlicht von Beginn an oder erst mitten in der ersten Hälfte der Kreisliga-Partie anstellen sollte. Letztlich entschied das Duo sich dafür, es direkt in Betrieb zu nehmen. „Das ist ja dank der App nur ein Klick. Ein Wunder der Technik“, kommentierte Schlifelner scherzhaft, während er auf seinem Handy herumdrückte. Unter dem hellen Licht fehlte den Gastgebern aber die richtige Körpersprache, weshalb sie mit 0:3 (0:2) verloren und weiter am Tabellenende stehen.

„Uns fehlt im Moment einfach das Erfolgserlebnis, um da mal unten rauszukommen“, meinte Brockmann bezüglich der Situation. In Durchgang eins kam noch dazu, „dass uns die Basics abgegangen sind. Es heißt nicht umsonst Zweikampf anstatt Einkampf.“ Die Einstellung hatte auch Keeper Sascha Denell während der ersten halben Stunde gebetsmühlenartig wiederholt.

Gelb-Rot für Groß Meckelsen

Selbst hatte der Kapitän kaum etwas zu halten. Den ersten Freistoß von Groß Meckelsen wehrte die Mauer noch ab (8.). Kurz darauf war Bothels Kette zu löchrig. Das nutzte Ingmar Hittinger nach einem Steilpass zur Führung (11.). Immer wieder leisteten sich die Gastgeber haarsträubende Fehlpässe in der eigenen Hälfte. Chancen kreierten die Gäste daraus nur selten. So war der Kopfball-Treffer von Lukas Nack der dritte Abschluss (24.). Der Torschütze stand vor dem Halbzeitpfiff noch einmal im Mittelpunkt, als er nach einem Foulspiel Gelb-Rot sah (44.).

In Überzahl „haben wir drückend überlegen gespielt, aber haben nichts zum Abschluss gebracht“, monierte Brockmann, der die Möglichkeit von Wilhelm Nowakowski als „die beste“ betitelte. Der Sechser hatte frei vor dem Tor stehend den Ball über die Latte gesetzt. Jubeln durften so nur noch die Gäste, die durch einen abgefälschten Freistoß von Niklas Witz auf 3:0 stellten (58.).