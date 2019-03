RSV agiert beim 2:1 gegen Winsen alles andere als souverän

Der passt! Marcello Muniz (l.) bugsiert den Ball vorbei an Winsens Keeper Henrik Titze ins Tor.

Rotenburg - Von Matthias Freese. Unmittelbar nach dem Abpfiff herrschte gute Laune auf der Bank des Rotenburger SV. Da wurde gefeixt und geflachst, ehe Trainer Tim Ebersbach kurzzeitig als Spaßbremse dazwischengrätschte. „So witzig ist das nicht“, zischte er und erklärte später: „Nach rumalbern war mir nicht.“ Die zuvor gezeigte Leistung war schließlich kein Grund für gute Laune. Mit Ach und Krach brachten die Rotenburger Fußballer den 2:1-(2:0)-Heimsieg gegen den Vorletzten TSV Winsen (Luhe) über die Runden. Vor allem im zweiten Durchgang wirkte der erste Landesligaauftritt nach der Winterpause wenig souverän.

„Das war schon sehr verkrampft in der zweiten Halbzeit, da sind wir komplett aus der Ruhe gekommen“, räumte auch Routinier Björn Mickelat ein. „Jetzt sitzen wir wieder in der Kabine und fragen uns, warum das passiert ist.“ Eine Antwort werden sie vermutlich nicht gefunden haben. „Die zweite Hälfte war grausam anzusehen“, räumte Ebersbach ein und machte gleichzeitig dem nahezu hoffnungslos im Tabellenkeller abgeschlagenen Gegner ein Kompliment: „Sie haben es uns mit einfachen Mitteln und über den Kampf kommend schwer gemacht.“ Insbesondere Maximilian Schmidt (30) bereitete der RSV-Defensive mit seinen Flanken und Flügelläufen über rechts einige Probleme.

+ Vor dem Spiel bekannte sich die Mannschaft des RSV klar zum Kunstrasen – der Vorsitzende Peter Grewe wusste übrigens nichts von dieser „Demo“. © Freese Ohnehin setzt Winsen in der Rückrunde auf Erfahrung. Neben Stürmer Arne Gillich (33) wurde auch der 35-jährige Innenverteidiger Alexander Gege reaktiviert. Als Werbefläche dienen die beiden aber offensichtlich nicht, denn sie waren die einzigen Akteure, auf deren hellblauen Trikots kein Sponsor mit seinem Logo prangte. Gerade Gillich brachte den RSV mit seinem platziert, aber eher lasch geschossenen Freistoß zum 1:2 ins Wanken (62.). Fortan bettelte die Wümme-Elf vor 150 Zuschauern um den Ausgleich, wobei selbst Innenverteidiger Christoph Drewes ungewohnte Fehlpässe unterliefen.

Sein neuer Partner im Zentrum der Defensive, Yannik Funck, hatte die Partie quasi mit einem Fauxpas begonnen. Allaa Mrisi nutzte ihn aber nicht aus (2.). Anschließend war Funck auf „Empfang“. Karol Karpus, in der Hinserie noch innen gesetzt, hatte Ebersbach hingegen als linken Außenverteidiger in einem 4-4-2-System aufgeboten, was aufgrund der offensiven Außen Arthur Bossert und Marcello Muniz aber eher wie ein 4-3-3 wirkte.

Nach einer flatter- und fehlerhaften Anfangsphase waren es auch die beiden vom Flügel, die den RSV auf Kurs brachten. Erst nutzte Bossert einen gelungenen Pass von Lucas Chwolka mit links zum 1:0 (23.), sechs Minuten später war Björn Mickelat mit einer sehenswerten Vorarbeit über die linke Seite der Vorbereiter für Muniz, der den Ball aus vollem Lauf ins Tor stolperte. „Unser Anspruch muss es sein, mehr solcher Chancen herauszuspielen“, meinte Mickelat später selbstkritisch. „Wir spielen es oft zu kompliziert aus“, bemerkte wiederum Ebersbach. „Und wir haben nachher zu lange gebraucht, um einfach zu spielen und gegenzuhalten.“ So auch bei der besten Gelegenheit in der 75. Minute, als der gut aufgelegte Muniz nur den für Keeper Henrik Titze rettenden Gege traf. Die Rotenburger reklamierten zwar noch auf Handspiel, Referee Tarek Mgherbi (TuS Erbstorf) hatte die Szene jedoch anders eingeschätzt. So musste der RSV eben noch einige druckvolle Minuten der Gäste überstehen, ehe die wichtigen Punkte eingesackt waren.