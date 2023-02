Bolms platzierte Schüsse gegen Oldenburg sitzen

Von: Hendrik Denkmann

Zwei Tore nach seiner Einwechslung: Peter Bolm (l.) macht den Deckel drauf, der ebenfalls starke Alexander Arnhold ist der erste Gratulant. © Freese

Der Rotenburger SV hat gegen den VfL Oldenburg im Heimspiel den Ton angegeben und einen 3:0-Sieg zum Auftakt eingefahren.

Rotenburg – Jeroen Gies ahnte nichts Böses, als er in der 57. Minute 25 Meter vor dem eigenen Tor stand und das Geschehen sich in der Hälfte der Gäste des VfL Oldenburg abspielte. Ein unerwarteter Versuch von Fynn Friedrichs hätte den Keeper des Rotenburger SV im ersten Heimspiel des neuen Jahres in der Fußball-Oberliga beinah umso kälter erwischt. Der lange Ball flog aus rund 60 Metern über Gies und landete am Pfosten. So blieb es zunächst beim zwischenzeitlichen 1:0, aus dem der eingewechselte Peter Bolm letztlich noch den 3:0 (1:0)-Endstand machte.

Nach dem Abpfiff legte sich Trainer Tim Ebersbach fest: „Die erste Halbzeit war das Maß der Dinge, was ich von einer Rotenburger Mannschaft bisher gesehen habe.“ In Oldenburg sei „die spielstärkste Mannschaft“ auf einem gut bespielbaren Rasen im Ahe-Stadion zu Gast gewesen und sein Team habe den Takt angegeben. Aus einem insgesamt gut agierenden RSV stachen in den ersten 30 Minuten laut Ebersbach Kapitän Stefan Denker und die beiden Zehner Erik Köhler und Alexander Arnhold, der im Winter vom Bremer SV kam, heraus. „Alles, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Er war auch in der zweiten Halbzeit noch am auffälligsten“, beobachtete sein Coach, dem auch Neuzugang Oliver Warnke aufgrund seiner „klaren Kommunikation“ im Zentrum der defensiven Dreierkette gefiel.

Ein typisches Bild im ersten Durchgang: Erik Köhler (am Ball) setzt sich gegen Phillip Onnen durch. © Freese

So war es auch der Verdienst des ehemaligen Heeslingers, dass die Gäste erst nach einer halben Stunde durch einen Kullerball von Moritz Brinkmann zu ihrer ersten kleinen Chance kamen. Bis zu diesem Zeitpunkt führte der RSV bereits mit 1:0 nach einem Tor von Köhler, der mit einem Chippass von Joel Schallschmidt in Szene gesetzt wurde (18.). Die einzige Sturmspitze verpasste in der starken Anfangsphase, in der die Gastgeber Oldenburg hoch anliefen, dreimal knapp den ersten Treffer. Auch Köhler besaß die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Aber Keeper Thilo Pöpken machte sich breit und parierte (38.).

So ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeit, weshalb auch Ebersbach wusste: „Mit so viel Überlegenheit hätten wir die eine oder andere Chance besser nutzen müssen.“ Die Quittung kassierte der RSV trotz verbesserter Gäste im zweiten Durchgang nicht. „Oldenburg hat noch mal investiert, aber wir haben das gut weg verteidigt“, befand Ebersbach, der auf der Sechs mit dem gelernten Rechtsverteidiger Yannick Chwolka anstatt Bruder Lucas begann. Letzterer ärgerte sich über die Reservistenrolle, freute sich aber für seinen Zwilling und betonte: „Wir haben mittlerweile so einen breiten, guten Kader. Das gehört dann auch mal dazu.“ Kurz nach seiner Einwechslung sammelte Lucas Chwolka Argumente für mehr Spielzeit, als er einen flachen Pöpken-Abschlag abfing und auf Bolm spielte, der erst zögerte und dann den Ball flach in die linke Ecke platzierte (82.). Nach gutem Solo von Tom Kanowski war es erneut Bolm, der den Deckel auf die Partie setzte (85.). „Den Dreier haben wir nicht eingeplant. Jetzt stehst du mit zwei Punkten über dem Strich. Das tut gut“, freute sich Ebersbach.