Bolm wächst in die Oberliga-Rolle hinein

© Freese Zwar kommt Oldenburgs Keeper Thilo Pöpken (unten) in dieser Szene vor Peter Bolm an den Ball. Zweimal überwand der Rotenburger seinen Gegenspieler kurz darauf aber noch. © Freese

Gegen Oldenburg kam Peter Bolm spät in die Partie und sammelte mit dem Doppelpack gute Argumente für mehr Spielzeit. Daher ist er unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Der VfL Oldenburg und Peter Bolm – das passt! Mit seinen zwei Toren in der Schlussphase machte der Stürmer des Rotenburger SV beim 3:0 im Heimspiel gegen den Tabellensechsten der Fußball-Oberliga nach seiner Einwechslung den Deckel drauf. Bereits zu Saisonbeginn hatte der 20-Jährige einen Doppelpack beim Achtelfinalerfolg im Niedersachsenpokal im Ahe-Stadion gegen den Klassenrivalen geschnürt. „Die sind scheinbar mein Lieblingsgegner. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt“, bestätigt Bolm und schränkt ein: „Nur nicht auf Kunstrasen.“

Genau auf diesem Geläuf tragen die Oldenburger ihre Heimpartien aus. Und beinah folgerichtig behielt das Team von Lasse Otremba im Hinspiel Ende November die Punkte in der Heimat. Für Bolm wiederum war es der erste Startelfeinsatz nach einem Monat. Auch in den letzten beiden Spielen des RSV Ende des Jahres musste sich der Rotenburger mit der Reservistenrolle begnügen. Der Konkurrenzkampf in der Offensive wurde jüngst durch die Verpflichtung von Alexander Arnhold noch einmal verstärkt. Das weiß auch Bolm: „Auf der Zehn sind wir jetzt mit Alex und Erik (Köhler, Anm. d. Red.) gut besetzt.“ Das Duo scheint erst einmal gesetzt – ebenso Joel Schallschmidt in der Sturmspitze. Hinter ihm muss sich Bolm seit Wochen anstellen, auch, wenn diese Position nicht immer seine liebste war. „Ursprünglich bin ich gelernter Außenspieler. In Rotenburg bin ich zum Stürmer geworden. Anfangs war das eher meine Hassposition und es war ungewohnt. So langsam verstehe ich aber, was der Trainer von mir sehen will“, verrät der Sportmanagement-Student, der im Sommer 2020 aus der U 19 des JFV A/O/B/H/H an die Wümme wechselte.

Verletzung bringt Stürmer aus der Spur

Das Verständnis spiegelte sich auch in den ersten Wochen der aktuellen Saison wider. Fünfmal stand Bolm in den ersten sechs Partien in der Anfangself. „Ich hatte eine gute Vorbereitung. In den Jahren davor hatte ich immer kleine muskuläre Probleme“, erklärt der Offensivmann seinen guten Start. Allerdings blieb er auch in dieser Phase nicht verletzungsfrei. Im Spiel gegen FT Braunschweig knickte Bolm um und laborierte über Wochen an einer Blessur an seinem linken Fußgelenk. „Ich bin bandagiert und auf Schmerztablette vor den Spielen rumgelaufen.“ Dreimal hielt er es auch auf dem Feld von Beginn an aus. „Danach war die Hinrunde gelaufen“, kommentiert Bolm seine Rolle als Auswechselspieler.

Aus dieser will er sich nun wieder herauskämpfen. Seit einiger Zeit ist Bolm schmerzfrei. Mit seinem Doppelpack gegen Oldenburg sammelte der Stürmer einige Argumente für mehr Spielzeit. „Ich würde sagen, ich gehöre zur erweiterten Stammformation. Ich wachse so langsam in die Oberliga-Rolle rein. Vorher war ich noch das Talent. Jetzt mache ich den nächsten Schritt“, zeigt sich die pfeilschnelle Spitze angriffslustig und lässt Coach Tim Ebersbach die Qual der Wahl.