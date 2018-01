Bogenschützin Müller plant für die „Deutsche“

Vizetitel bei Landesmeisterschaft

+ © NSSV / E. Frerichs Sehr genau gezielt: Margit Müller (SV Jeersdorf) landete mit ihren 539 Ringen auf dem zweiten Platz bei den Landesmeisterschaften WA in der Halle. Damit hat sie die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft so gut wie in der Tasche. © NSSV / E. Frerichs

Jeersdorf - Nach der letzten Passe ist die ganze Anspannung von Margit Müller abgefallen. „Ich habe mich tierisch gefreut, weil ich da 30 geschossen habe, also die volle Punktzahl“, erklärte die Bogenschützin des SV Jeersdorf. Mit ihren insgesamt 539 Ringen sicherte sie sich obendrein bei den Landesmeisterschaften WA in der Halle in Bad Fallingbostel den Vizemeister-Titel in der Damen-Masterklasse hinter Kerstin Blanke (VfL Grasdorf/551). Damit kann sie schon einmal für die Deutsche Meisterschaft vom 2. bis 4. März in Solingen planen.