Böhling ist Sottrums Held im Bezirksliga-Derby

+ © Freese Da ist das 2:0 für Sottrum: Yannick Böhling (l.) zieht ab, Edis Din kann den Schuss nicht mehr blocken. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mit seinem Doppelpack führt Yannick Böhling den TV Sottrum zum Sieg in Visselhövede - für die Gastgeber möglicherweise mit Folgen.

Visselhövede – Auf dem Sportplatz passierte definitiv mehr, als die Spielstandsanzeige am Sprecherhäuschen den rund 120 Zuschauern weismachen wollte. Da, auf dem Erdwall, änderte sich nämlich bis zum Abpfiff nichts an den Tafeln, auf denen jeweils eine Null stand. „Das ist Kreisliga“, scherzte Thomas Holzkamm, Fußball-Boss des TV Sottrum, auf der gegenüberliegenden Seite. Kaum hatte er es ausgesprochen, erzielte Yannick Böhling mit seinem zweiten Tor innerhalb von neun Minuten an diesem Samstag den 2:0 (0:0)-Endstand für die Gäste im flott-munteren Derby der Fußball-Bezirksliga beim VfL Visselhövede.

Gleichzeitig war damit die Frage nach der Nummer zwei im Altkreis (hinter dem Rotenburger SV) beantwortet. „Da führt kein Weg an uns vorbei“, stellte Leif Heinsohn bestens gelaunt fest. Er war Sottrums Hauptverantwortlicher in diesem Spiel. Coach Jannis Oberbörsch hing aus beruflichen Gründen in Hannover fest und verfolgte von dort aus den Livestream am Laptop. Zudem bestand quasi eine Standleitung zu Heinsohn, um taktische Maßnahmen und Wechsel abzusprechen.

+ Standleitung: Leif Heinsohn (vorne) telefoniert mit Coach Jannis Oberbörsch. © Freese

Auch Visselhövedes Coach Elias Jockusch war am Ende nicht mehr vor Ort, er verabschiedete sich aufgrund einer Familienangelegenheit eine Viertelstunde vor dem Abpfiff und überließ seinem „Co“ Tobias Laatsch die Analyse. Dieser zeigte sich geradezu begeistert vom Auftritt der Heidestädter in der ersten Halbzeit und meinte: „Das hätten wir 90 Minuten abrufen müssen. So hatten wir bei den Gegentoren zwei Stellungsfehler. Sottrum hat es in den Fällen schlau gemacht und das Spiel zu sich gezogen.“

+ Erstmals darf Jannik Rosebrock nach seiner Rückkehr von Beginn an ran. Auf dem Boden ärgert sich Cem Din. © Freese

In der Tat erwischten die Gastgeber den besseren Start, waren griffig, kommunikativ und setzten Sottrum in den ersten 15, 20 Minuten früh unter Druck, ehe sich die Mannen von der Wieste darauf eingestellt hatten. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen und hätten uns über ein Gegentor nicht beschweren dürfen“, wusste Heinsohn und dachte dabei an zwei Szenen, in denen Visselhövedes Stürmer Daniel Reuter zurückgepfiffen wurde – einmal beim Kopfball an die Latte wegen eines Foulspiels, einmal beim Solo wegen einer Abseitsstellung (5./11.).

Für Daniel Reuter war es ohnehin ein besonderes Spiel, schließlich kam es immer wieder zu Zweikämpfen mit seinem Bruder Dominik, Sottrums Innenverteidiger. „Ich sage, das Duell ging unentschieden aus“, meinte der Visselhöveder, wusste aber auch, warum das Spiel letztlich an Sottrum ging: „Wir haben in der zweiten Halbzeit keinen Fußball mehr gespielt, wir haben die zweiten Bälle nicht mehr gewonnen – und mit den Gegentoren war es vorbei.“

+ Duell der Brüder: „Vissels“ Daniel Reuter (r.) versucht alles, um gegen Dominik Reuter an den Ball zu kommen. © Freese

Hatte Innenverteidiger Edis Din die Sottrumer Führung durch Sinan Reiter noch in der 33. Minute im letzten Moment vereitelt, so parierte in der 52. Minute Max Kregel aus der Nahdistanz gegen den Angreifer. Allerdings verwertete Yannick Böhling den Ball und wunderte sich später selbst: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich da noch herankomme. Sind wohl die neue Schuhe.“ Neun Minuten später wurde der Flügelspieler endgültig zum Helden des Derbys, als er eine zu kurz abgewehrte Flanke von Joshua Hüsing mit einem platzierten Rechtsschuss zum 2:0 ins Netz setzte. „Das fühlt sich schon sehr gut an, absolut“, freute sich der Matchwinner über seinen Anteil am Derbysieg.

+ Sottrums Sechser Justin Lünzmann (zwischen Daniel Reuter, l., und Dusan Cosic) scheut keinen Zweikampf. © Freese

Visselhövede – ebenso wie Sottrum ohne diverse Stammkräfte angetreten – blieb die Antwort schuldig und hätte sogar noch höher verlieren können, wenn Reiter frei vor Kregel nach einem punktgenauen Pass des ohnehin starken Sechsers Justin Lünzmann nicht an Kregel gescheitert wäre (76.) oder der eingewechselte Lasse Borkowski nach einem Sprint nicht vorbeigeschossen hätte (83.). „Aber defensiv ist bei uns gar nichts mehr angebrannt“, bemerkte Heinsohn nach nun zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen. Visselhövede wartet bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg und droht tatsächlich noch einmal in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.