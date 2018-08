Boczek ohne Wasser und Gel zum EM-Titel

Ticket für Hawaii gelöst

+ © Kim Frenz Erfolgreich bei der EM im Cross-Triathlon: Angela Boczek und ihr Sohn Keno Frenz. © Kim Frenz

Rotenburg - Angela Boczek hat wieder ihr Ticket für Hawaii gelöst. Die Athletin des TuS Rotenburg setzte sich bei der Xterra-Europameisterschaft in Zittau in ihrer Altersklasse W 55 beim Cross-Triathlon durch und und darf am 28. Oktober bei der Weltmeisterschaft in dieser Disziplin starten. Es ist nach 2017 ihre zweite Teilnahme an dem Wettkampf. Boczeks Sohn Keno Frenz belegte in der AK 18-19 Rang sieben.