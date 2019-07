Boczek bezwingt die Schmerzen

Rotenburg – Diese Medaillenquote lässt sich mehr als sehen. Angela Boczek hat bei der Multisport-Triathlon-EM in Targu Mures (Rumänien) bei drei Starts drei Mal Edelmetall abgeräumt. Im Cross-Duathlon gab es für die Athletin des TuS Rotenburg Gold, im Cross-Triathlon Silber und im Aquathlon sicherte sie sich in ihrer Altersklasse AK 55 Bronze.

Dabei begannen die Wettkämpfe für Boczek alles andere als optimal. Trotz genug Zeitpuffer kam es zu so vielen Verspätungen von Flugzeug und dem Airportshuttle, dass die Wettkampfbesprechung für den Cross-Triathlon schon beendet war. Am Renntag musste Boczek zunächst die Laufschuhe morgens um sechs Uhr vom Hotel zum Cornesti Plateau bringen, wo die zweite Wechselzone war. Dafür musste sie mit dem Rad fünf Kilometer und 160 Meter bergauf radeln, die Schuhe abgeben und zurückfahren.

Die Ärztin startete in der sechsten Startwelle mit allen Frauen. Geschwommen wurden 1 000 Meter in einem kanalähnlichen See. Bei 25 Grad Wassertemperatur waren Neoprenanzüge verboten. Der Ausstieg aus dem Wasser gestaltete sich schwierig, da eine hohe Betonwand ohne Leiter zu erklimmen war. Nach 19:28 Minuten kam Boczek mit einem aufgerissenen Knie aus dem Wasser. Auf dem Mountainbike kämpfte sie sich die 3,5 Kilometer und 160 Meter nach oben auf das Cornesti Plateau. Dort musste eine Runde mit steilen Auf- und Abstiegen dreimal gefahren werden und jeweils 195 Höhenmeter bewältigt werden. An einem Aufstieg passierte das Malheur. Ein Athlet rutschte mit seinem Rad bergab und riss Boczek, die hinter ihm fuhr, um. Diese überschlug sich mit dem Rad und verletzte sich an Knie und Unterschenkel. „Ich dachte erst, dass ich gar nicht weiterfahren könnte. Der Lenker war verbogen und das Knie sofort dick. Es wollte sich zunächst auch nicht bewegen lassen. Da habe ich dann erst mal meinen Lenker einigermaßen gerichtet, kurz gewartet, dann den Berg hochgeschoben und versucht, ob es geht“, berichtet die Gestürzte. Dennoch schaffte sie die 23,4 Kilometer in 1:48:13 Stunden und wechselte auf die Laufstrecke. Die 6,2 Kilometer waren zwei Runden, die ebenfalls deutlich bergig (109 Höhenmeter) waren. Bei 35 Grad beendete sie nach 44:26 Minuten das Laufen und wurde mit 2:54:33 Stunden Zweite.

Nach zwei Tagen Pause fand der Cross-Duathlon in Sovata City in der Nähe des Tineretului Sees statt, welcher 55 Kilometer von Targu Mures entfernt liegt. Zunächst musste eine 3,5-Kilometer-Runde zwei Mal gelaufen werden. Es folgten 20,5 Kilometer Radstrecke in vier Runden und der letzte Lauf mit einer 3,5-Kilometer-Runde. Diverse Treppen mussten bergauf und bergab gelaufen werden. Pro Runde waren 125 Höhenmeter zu bewältigen. Nach 47:13 Minuten kam Boczek als erste ihrer Altersklasse in die Wechselzone und kämpfte sich durch vier Radrunden mit jeweils 177 Höhenmetern. Viel Schotter machte die Kurven und Abfahrten gefährlich. Nach 1:34:07 Stunden kam sie führend in die Wechselzone. Bei der letzten Laufrunde meldete sich der verletzte und komplett blaue Unterschenkel. So drosselte Boczek das Tempo, da sie keinen Krampf riskieren wollte. Nach 26:35 Minuten erreichte sie unangefochten das Ziel und finishte als Siegerin nach 2:49:07 Stunden.

Nach drei Tagen Ruhe fand für Boczek der letzte Wettkampf, der Aquathlon, statt. Hier mussten 1 000 Meter geschwommen und 5 000 Meter gelaufen werden. Der Wettkampf fand im Sport Complex Muresul statt und es war die gleiche Schwimmstrecke wie beim Cross-Triathlon. Das Schwimmen war durch die starke Schwellung an Unterschenkel und Sprunggelenk nicht angenehm, dennoch konnte Boczek die Zeit vom Triathlon bestätigen und nach 19:36 Minuten das Wasser verlassen. Der Ausstieg war ebenfalls wieder die gleiche Betonwand, was diesmal die Schürfwunde auf dem anderen Knie bedeutete. Nach raschem Einstieg in die Laufschuhe war die 1,25 Kilometer lange Laufrunde viermal zu absolvieren. Die lädierten Beine funktionierten gut. Kurz vor dem Ziel war Boczek plötzlich unsicher, ob sie die vier Runden schon absolviert hatte. Eine Disqualifikation wegen zu wenig Laufrunden wollte sie nicht riskieren. So stürmte Boczek nicht durchs Ziel, sondern fragte nach, ob alle Runden absolviert seien. Der Sprecher war sehr amüsiert, winkte die Kreisstädterin durch und gratulierte zum dritten Platz nach 44:53 Minuten. „So bin ich auch noch nie über eine Ziellinie gegangen“, sagt die Sportlerin schmunzelnd. „Beim Aquathlon fehlt meine beste Disziplin, das Radfahren. Insofern war ich über meinen Lauf bei den Verletzungen und dem wenigen Schlaf durch laute, nächtliche Discomusik im Hotel überrascht.“