Bockelmanns Slalomlauf

Doppelsieg für Lüneburger SV über fünf Kilometer / Predki einsam vorne

+ Beim Start ließ es Leo Bockelmann (M.) laut eigener Aussage locker angehen. Trotzdem war er bereits vorne. - Foto: Freese

Sottrum - Von Vincent Wuttke. Selbst Fahrradfahrer Karl-Heinz Schmitz, der den Topleuten den Weg weist, kam nicht hinterher. Leo Bockelmann vom Lüneburger SV war beim Fünf-Kilometer-Rennen des Sottrumer Abendlaufs sogar so schnell unterwegs, dass er schon ins Ziel lief, als der Großteil des Feldes erst die erste der beiden Runden vollendet hatte. Die letzten Meter wurden zum Slalomlauf. In 16:00 Minuten feierte der 24-Jährige seinen ersten Sieg an der Wümme. Damit gab es einen Doppelerfolg des Lüneburger SV über diese Distanz. Lara Predki verteidigte völlig unangefochten ihren Vorjahressieg (18:39 Minuten).