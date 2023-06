Björn Mickelat über den RSV: „Wir haben eine geile Zeit gehabt“

Neuer Coach in Etelsen

Ab sofort ist sein Verein der TSV Etelsen. Björn Mickelat übernimmt als Trainer den Fußball-Landesligisten, nachdem er lange für den Rotenburger SV gespielt hat.

Rotenburg/Etelsen – Noch unmittelbar vor seinem 42. Geburtstag hatte Björn Mickelat für den Rotenburger SV einen Einsatz in der Oberliga, zuletzt half er der Reserve, die Kreisliga zu sichern. Mit uns hat Mickelat er über die Rotenburger Zeit und seine neue Aufgabe am Schlosspark gesprochen.

Ab sofort stehen Sie beim TSV Etelsen auf dem Trainingsplatz. Schlafen Sie auch schon in blau-weißer Bettwäsche?

(lacht) Ich schlafe in gar keiner Bettwäsche. Das ist so warm, ich nehme nur ein Laken.

Aber fühlen Sie sich denn schon als Etelser?

Ich habe die letzten Monate unheimlich viel im Auto gesessen, um die Leute dort zu treffen und um das Flair mitzukriegen, zu sehen, wie schön es dort ist. Da fühlt man sich schnell sehr wohl. Ich kenne mich im Landkreis Verden ja gar nicht aus und war deshalb auch im Schlosspark mit Freunden und meinem Vater. Auch die Anlage ist top, das macht schon Spaß da. Sieben Spiele habe ich schon gesehen. Aber jetzt muss ich erst mal ankommen und versuchen, ein bisschen was umzukrempeln.

Inwiefern?

Wir haben ja viele junge Spieler verpflichtet und gestandene Spieler verloren. Das wird schon ein Umbruch, wir kriegen ja keine fertigen Spieler, aber die Jungs sind alle lernwillig. Schade, dass so einer wie Lennart Schröder (kam vom MTV Riede, beendet aber seine Laufbahn wegen eines Kreuzbandrisses, Anm. d. Red.) uns jetzt wieder wegbricht. Der hat so ein Potenzial, das ist so bitter.

Wie groß ist Ihr Kader denn in Etelsen?

Wir sind jetzt 23. Ein, zwei Stellen sind noch offen. Im Landkreis Verden ist es aber unheimlich schwierig. Wenn da jemand auf hohem Niveau kicken kann, sind Verden und Ottersberg sofort da.

Können Sie eigentlich mal erzählen, wie Sie zum TSV Etelsen gekommen sind?

Bei „Ebbes“ (Tim Ebersbach, Anm. d. Red.) Geburtstag standen wir mit einem Getränk locker in der Küche. Da hat André Koopmann gesagt: „Du wirst Trainer in Etelsen.“ Erst habe ich gelacht und bin rausgegangen. Zwei, drei Stunden später hat er gesagt, dass es sein Ernst war.

Und worauf freuen Sie sich am meisten?

Dass ich Chef bin! Nein, eigentlich auf alles: neue Leute kennenlernen, neuer Landkreis, neue Umgebung, ins kalte Wasser gehen. Aber auch auf die Heimspiele, aufs Team, denn wir haben eine unheimlich talentierte Mannschaft, die noch einen Feinschliff braucht. Und ich freue mich, dass ich Katrin Schwolow als Physio holen konnte.

Haben Sie eine Zielsetzung?

Ich will die Jungs sehr gut vorbereiten, spielerisch weiterentwickeln und jedes Spiel gewinnen. Ein bestimmtes Ziel werden wir nicht ausgeben. Wir sind aber gut beraten, mit Demut da ranzugehen.

Und was werden Sie vermissen?

Die Jungs, mit denen ich jahrelang gespielt habe. Christoph Drewes, Tobias Kirschke, „Ebbe“ oder die Chwolkas – die, die diesen Weg mitgegangen sind. Wir haben eine richtig geile Zeit gehabt. Ich habe ja noch die roten Schuhe, die brauchte ich nicht abzugeben, also gehöre ich auch noch so ein bisschen dazu. Wer holt noch einen 37-Jährigen wie mich damals und gibt ihm die Chance, noch so lange Gas zu geben? Das macht einen schon stolz.

Wie betrachten Sie die aktuelle Entwicklung beim RSV?

Ich bin mal gespannt. Es wird sehr schwierig und ich betrachte es mit einem traurigen Gefühl, dass die Mannschaft so auseinanderbricht. Dass im Alter einige einen neuen Weg gehen, ist ja in Ordnung, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass einige andere über einen längeren Zeitraum beim Verein geblieben wären. Jetzt muss „Ebbe“ alles wieder neu aufbauen. Das ist nicht so einfach und fühlt sich so an wie damals, als er angefangen hat. Er muss jetzt Glück haben, dass ein, zwei Leute kommen, die so durch die Decke gehen wie ein Tom Kanowski. Ich wünsche mir, dass sie konkurrenzfähig werden, von Verletzungen verschont bleiben und es irgendwie schaffen, obwohl die Liga brutal ist.

Zur Person Björn Mickelat (42) spielte von 2012 bis 2014 und von 2018 bis 2023 für den Rotenburger SV. Er absolvierte für den Verein 100 Spieler in der Oberliga (17 Tore) und 44 Partie in der Landesliga (13 Tore). 2022 bestand er die Trainer-B-Lizenz.

Mit wem haben Sie eigentlich in Rotenburg am liebsten gespielt?

Am liebsten? Mit Drilon Demaku und „Ebbe“ im Mittelfeld hat es schon viel Spaß gemacht. Und die letzten Jahre ganz klar mit Stefan Denker, weil er sehr fußballintelligent ist. Der sieht die Laufwege, kann Lücken reißen – das kann nicht jeder. Er ist ein Kapitän, der zwar nicht so viel spricht, aber er macht es mit Leistung.

Sie haben mit fast 42 Jahren noch Oberliga gespielt. Werden Sie nun auch in der Landesliga noch mal für Etelsen auflaufen?

Was soll ich sagen? Mir sind zwei Stürmer weggebrochen. Ich werde bestimmt mal in einem Vorbereitungsspiel auflaufen. Aber nein, sonst ist das nicht angedacht. Da muss schon unheimlich viel kaputt gehen. Mir reicht das mit den Altherren in Etelsen und der S40 in Rotenburg, für die ich spiele.