Hurricanes nehmen Bonfils aus dem Spiel ‒ 79:50

Von: Matthias Freese

Die Arme ausgebreitet: Nikola Zgkouri (Nummer 13) zeigte gute Ansätze und kam auf sechs Punkte für die Hurricanes. © Freese

Durchatmen bei den Oberliga-Basketballern der BG `89 Hurricanes: Sie gehen mit einem Sieg in die Winterpause ‒ bitter für einen früheren Mitspieler.

Rotenburg – Als Hauke Sievers seinen Fastbreak mit einem Dunking zum 58:37 in der 29. Minute abschloss, war die Vorentscheidung endgültig gefallen und der Widerstand des CVJM Hannover II gebrochen. „Das war ein ganz wichtiger Sieg zur Winterpause, der zählt doppelt“, wusste auch Sebastian Roy, Coach der mit 79:50 (44:30) siegreichen Oberliga-Basketballer der BG ‘89 Hurricanes. Mit dem dritten Erfolg in dieser Saison hält seine Crew als Tabellenachter Anschluss zum Tabellenmittelfeld und zog punktemäßig mit den Leinestädtern gleich.

Für Jan-Malte Bonfils war dieses Spiel besonders frustrierend. Der 21-Jährige war bei den Hurricanes groß geworden, spielt nun für die Hannoveraner in der 2. Regionalliga und eben auch in der Oberliga, blieb an alter Wirkungsstätte aber bei nur zwei Punkten. „Wir hatten Glück, dass Hannover nicht mit dem vollem Line-up gekommen ist. Jan-Malte war der Einzige, der da noch zweistellig punktet, da war es einfach, unsere Defense auf ihn zu konzentrieren“, erklärte Roy das simple Erfolgsrezept, das auch griff und bereits nach dem ersten Viertel zu einer 30:11-Führung führte. „Und Hannover wirkte überrascht von unserer Verteidigung.“

Jan-Malte Bonfils hatte einen schweren Stand. © Freese

Roy konnte sich sogar den Luxus erlauben, auf Neuzugang Wise Besseka zu verzichten. Der 22-Jährige saß in Zivil nur auf der Bank. „Er ist zu spät gekommen, deshalb wollte ich ihn nicht spielen lassen“, klärte der Coach auf. Zuletzt war Besseka für Bremen 1860 aktiv gewesen, Cecilia Bötjer aus der ersten Damen hatte den Kontakt zu den Hurricanes hergestellt.

Überragender Akteur auf dem Feld war ohne Frage Hauke Sievers, der es auf 29 Punkte (darunter zwei Dreier) brachte, insbesondere im ersten und dritten Viertel stark punktete und auch traf, als die Gäste bis auf zwölf Zähler im zweiten Durchgang rankamen.

Auf sein Heimspiel-Debüt für die Hurricanes muss Wise Besseka (vorne) noch warten. © Freese

Doch Roy wechselte auch munter durch – was wiederum die Jungspunde im Team für sich nutzten. Jan Neer kam auf seine ersten vier Punkte, Nikola Zgkouri erzielte sechs. „Niko hat schon ein gutes Spielgefühl, sein Instinkt ist richtig, aber er muss noch an den Basics arbeiten“, meinte sein Coach.

BG ‘89 Hurricanes: Birk (10), Friedrichs (4), Heyne (11), Neer (4), Rathjen (4), Reinhard (7), H. Sievers (29), Wohlberg (4), Zgkouri (6).