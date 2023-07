Bezirkspokal: Laucke-Schwestern treffen in Kirchtimke aufeinander

Als Familie vereint, in den Farben aber getrennt: Während Jule Laucke (l.) und Mascha Laucke (r.) für den TSV Fischerhude-Quelkhorn spielen, läuft ihre jüngere Schwester Jette Laucke noch für den Heimatverein TSV Timke auf. © Laucke

Durch den Kreispokalsieg mit Timke ist Jette Laucke dieses Jahr im Bezirkspokal dabei. Dort spielt sie nun ausgerechnet gegen ihre älteren Schwestern.

Westertimke – Ein kickendes Geschwistertrio sorgt derzeit im Elbe-Weser-Dreieck für Furore und dafür, dass der ohnehin aufstrebende Frauenfußball auch in ländlichen Regionen für Schlagzeilen sorgt. Während die Zwillinge Jule und Mascha Laucke mittlerweile beim TSV Fischerhude-Quelkhorn die Stiefel schnüren, schoss die jüngste Schwester Jette Mitte Juni ihren Heimatverein TSV Timke fast im Alleingang zum Kreispokalsieg. Wie es der Zufall der Auslosung wollte, kommt es nun am 6. August zum Aufeinandertreffen der Soccer-Sisters. Dann tritt Bezirksligist Fischerhude in der Quali-Runde des Bezirkspokals beim Kreisligisten Timke an.

Erfreut über diese Auslosung sind die Geschwister allerdings überhaupt nicht. „Wir finden es etwas unglücklich, dass wir als Schwestern gegeneinander und Jule und Mascha gegen ihren alten Verein spielen müssen“, kommentiert das „Familienküken“ Jette Laucke das bevorstehende Spiel. Die 16-jährige Schülerin absolvierte in der vergangenen Saison ihre ersten fünf Spiele bei den Frauen und schoss auf Anhieb vier Tore in der Meisterschaft sowie einen Hattrick im Pokalfinale. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so klappt“, freut sich Jette Laucke über den Erfolg, ohne dabei abzuheben. „Das Wichtigste ist der Spaß und dass wir Mädels miteinander klarkommen“, meint die Nachwuchsstürmerin, die sich gerne etwas von ihren Schwestern abschaut und so oft es geht, auch die Fischerhuder Spiele anschaut. Ihren Schwestern schon in der kommenden Saison nach Fischerhude zu folgen, schließt Jette Laucke aber aus. „Ich spiele definitiv in Timke kommende Spielzeit.“ Ihr Talent kommt wohl vom Papa Klaus-Dieter, früher selbst aktiver Kicker und nun Oberhaupt einer Fußballerfamilie, zu der auch Sohnemann Jannik gehört. Der 25-Jährige kickt aktuell für den FC Ummel in der 1. Kreisklasse Nord.

Wiedervereinigung in Fischerhude?

Beim TSV Timke wiederum sind auch Jettes Schwestern Jule und Mascha Laucke groß geworden. Doch die beiden 23-Jährigen wechselten vor einem Jahr in den Nachbarkreis und sorgten schnell in der Bezirksliga für Furore. Während Jule Laucke die Defensive der Fischerhuder stabilisierte, mischte Mascha Laucke die Abwehrreihen der Konkurrenz auf und wurde mit 25 Toren gemeinsam mit Bassens Aline Stenzel am Ende Bezirksliga-Torschützenkönigin. Die Leistungen der Zwillinge sorgten für Aufsehen, prompt kamen erste Angebote aus höheren Ligen, darunter auch von einem nahe gelegenen Oberligisten. „Aber kommende Saison spielen wir definitiv noch in Fischerhude“, sagt Jule Laucke, die aber genau wie ihre Schwester nicht ausschließt, noch mal in einer höheren Liga, „möglichst bei einem Topclub“, spielen zu wollen. Mascha Laucke hingegen träumt davon, eines Tages mal in einem großen Bundesligastadion spielen zu dürfen, am liebsten im guten alten Hamburger Volksparkstadion.

Und wie wäre es mit einer Vereinigung der kickenden Schwestern? „Klar hätten wir Jette gerne in der neuen Saison bei uns in Fischerhude gesehen“, so die Zwillinge, „aber jede Entscheidung, die sie trifft, wird von uns natürlich respektiert“. Überhaupt scheint die Harmonie zwischen den Lauckes unerschütterlich. Da gibt es nicht „die Eine“, die besonders gut ist. „Wir ergänzen uns hervorragend, Jette ist sehr ballsicher, Jule extrem zweikampfstark und Mascha eiskalt vorm Tor“, fasst das Trio zusammen. Und gegen diese geballte Frauenpower müssen sich sowohl die Gegner in der Kreisliga Rotenburg als auch der Bezirksliga Lüneburg in der kommenden Saison warm anziehen.