Visselhöveder Routiniers unterliegen in Fischerhude mit 0:2

Von: Matthias Freese

Comeback mit 44 Jahren in der Bezirksliga: Mariusz Szymanski (links) nimmt es mit Louis Hentschel auf. © Freese

Aufgrund zahlreicher Verletzungen trat Visselhövede in Fischerhude mit einem Altersschnitt von rund 31 Jahren an. Doch auch die Erfahrung verhinderte die Niederlage nicht.

Fischerhude – Dreieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass Mariusz Szymanski zuletzt für die erste Mannschaft des VfL Visselhövede auflief – nun musste der inzwischen 44-jährige Stürmer erneut ran. Doch auch der Pole vermochte nach seiner Einwechslung in der 63. Minute die Wende nicht mehr herbeizuführen. Die personell gehandicapten Heidestädter verloren in der Fußball-Bezirksliga beim TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 0:2 (0:1) und halfen den unten drin stehenden Wümmestädtern unfreiwillig auf die Beine.

„Irgendwie haben wir die Energie nicht auf den Platz gekriegt. Wir waren nicht zwingend genug“, vermisste Visselhövedes Coach Thomas Heidler die nötige Stimmung auf dem Platz. Allzu viele Möglichkeiten hatte er nach den zahlreichen Ausfällen allerdings nicht. Und so bot er eine Startelf auf, die mit einem Durchschnittsalter von rund 31 Jahren als routiniert bezeichnet werden darf. Auch der 40-jährige Kai Jager musste erneut ran, dieses Mal auf dem linken Flügel. Und das, obwohl er bereits am Freitag für die Altherren und Samstag für die Zweite gespielt hatte – genau wie Szymanski, der bemerkte: „Wenn ich hier bin, kann ich auch helfen.“ Seit dem Sommer liegt sein Pass wieder in Visselhövede. „Ich musste mir ja irgendwas einfallen lassen“, erklärte indes Heidler, der auch hinten improvisierte und neben Thies Lünzmann dessen Bruder Jan-Niklas Lünzmann als Innenverteidiger aufbot.

Visselhövede plädiert auf Rot

Vor allem offensiv strahlte „Vissel“ jedoch zu wenig Gefahr aus. Die beste Chance, ein Schuss von Marco Jorzick nach Pass von Atdhe Haliti, klärte Louis Hentschel vor der Linie (37.). Kurz zuvor waren die ebenfalls nicht übermäßig bedrohlichen Gastgeber durch Kilian Grimm in Führung gegangen (35.), da Johann Belsch die Flanke von Lukas Klapp nicht unterbinden konnte. Im zweiten Durchgang parierte mehrfach Keeper Michel Brückner, ehe er beim 2:0 durch den eingewechselten Jan Kuper nicht mehr eingreifen konnte (85.). „Ein geiler Auftritt unserer Jungs, kämpferisch 1a“, jubelte Fischerhudes Coach Matthias Warnke, der wusste, dass Visselhövede ohne den gesperrten Daniel Reuter und den angeschlagenen Patrick Peter spürbar an Qualität eingebüßt hatte: „Wir haben die Ausfälle gut für uns genutzt.“ Einen neuen Verletzten beklagte aber auch Warnke, denn Klapp schied nach einem hart geführten Zweikampf mit Ole Bruns, dem es dabei den Schuh auszog, aus (61.).

Bei einer kniffligen Szene plädierten die Gäste noch auf Rot, als Lennard Haffke von Henning Wiechmann gestoppt wurde. „Ich wollte durchgehen und wäre bestimmt an den Ball gekommen“, sah sich Haffke um eine super Chance gebracht. Referee Tim Leon Evers (VfL Güldenstern Stade) beließ es jedoch bei Gelb (77.).