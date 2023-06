Bezek sucht eine neue Herausforderung

Von: Hendrik Denkmann

Seit eineinhalb Jahren trägt Wedat Bezek das RSV-Trikot. Nun ist Schluss für den 21-Jährigen. © Freese

Nach einer Rückserie mit kaum Spielzeit zieht es den Zentrumsspieler vom RSV weg. Ein neuer Verein ist bisher noch nicht bekannt.

Rotenburg – Als sogenannter Deadline-Day-Deal kam Wedat Bezek Ende Januar 2022 zum Rotenburger SV. Eineinhalb Jahre später – einige Tage vor dem Auftakt der Vorbereitung des Fußball-Oberligisten – ist nun Schluss bei den Wümmestädtern. Wohin es den 21-Jährigen zieht, ist bislang noch offen.

„Wir hätten ihn behalten, wenn er das gewollt hätte“, hebt Torsten Krieg-Hasch, sportlicher Leiter des RSV, hervor. Bezek aber „wollte eine neue Herausforderung. Dass ich im letzten halben Jahr wenig Spielzeit hatte, war hingegen nicht der ausschlaggebende Punkt für meine Entscheidung“, meint der Defensivmann, der in Rotenburg überwiegend auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld auflief. Bei seiner ersten Herren-Station beim damaligen Landesligisten TSV Ottersberg hatte er noch als Rechtsverteidiger gespielt.

Zentrumsspieler „möchte mindestens fünftklassig spielen“

Von dort wechselte er zur Elf von Tim Ebersbach, dessen Ansatz, auf junge Spieler zu setzen, ihm gefiel. Dies bestätigte sich auch in Bezeks Fall. In acht von zehn möglichen Abstiegsrunden-Partien stand er für den RSV auf dem Platz – in sieben davon sogar von Beginn an. Nach dem halben Jahr stand kurzzeitig die Überlegung im Raum, ob es für Bezek zur neuen Saison direkt eine Liga höher geht oder er zu einem noch etablierteren Oberliga-Team wechselt. Letztlich entschied er sich für einen Verbleib und somit eine zweite Spielzeit, die allerdings nach eigenen Angaben „Höhen und Tiefen“ mit sich brachte. Verpasste der zentrale Mittelfeldspieler in der Hinrunde noch kaum ein Spiel, liefen die letzten Monate nicht mehr nach seinem Geschmack. Nur zweimal spielte Bezek über die volle Distanz. Alles in allem „nehme ich viel Positives mit und bereue den Wechsel nach Rotenburg überhaupt nicht“, bilanziert Bezek.

Ohnehin kommunizierte er gegenüber dem Verein immer offen, dass er sich eventuell eine neue Aufgabe suchen könnte. „Es war mir wichtig, dass ich nicht mein Versprechen gebe zu bleiben und dann dennoch wechsle“, betont Bezek. Auch Krieg-Hasch bestätigt: „Wir wussten seit Februar Bescheid, dass er nachdenkt. Da gibt es kein böses Wort. Er hat sich gegenüber uns immer vorbildlich verhalten.“

Und nun? „Ich habe ein paar Gespräche geführt und einige sind noch offen. Ich möchte mindestens fünftklassig spielen“, sagt Bezek. Heißt: Entweder Bremen-Liga, Oberliga oder höher. „Ich habe ja schon mal bewiesen, dass ich mich als Stammspieler in der Oberliga etablieren kann.“