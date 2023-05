Bey sammelt Selbstvertrauen für das Finale

Von: Matthias Freese

Nur selten auf dem Weg zur Bank: Ay´Anna Bey liefert im Spiel gegen Bochum ab und ist sehr effektiv. © Freese

Nach ihrem besten Auftritt spricht Ay´Anna Bey über die Fan-Unterstützung. Zudem gibt unsere Spielerin des Wochenendes einen Einblick in ihre Zukunft.

Scheeßel – Wenn Ay´Anna Bey zusammen mit ihrer Mitspielerin Shannon Ryan in Scheeßel unterwegs ist, dann passiert es immer wieder, dass sie erkannt und auch angesprochen wird. „Eine Sache, die ich hier mag, ist die Unterstützung der Fans. Selbst wenn wir in den Laden gehen, haben Shannon und ich immer Fans, die stehen bleiben, um zu gratulieren, wie gut das Team abschneidet“, erzählt die US-Amerikanerin. In diesen Tagen dürfte es häufiger vorkommen, denn das Duo ist mit den Avides Hurricanes momentan besonders erfolgreich. Und mit ihrem bisher besten Spiel im Trikot der Zweitliga-Basketballerinen, beim jüngsten 92:67-Sieg in den Play-offs gegen den VfL Bochum, hat die 22-Jährige maßgeblichen Anteil am Finaleinzug.

„Obwohl ich in den vorherigen Spielen nicht so gut getroffen habe, haben meine Teamkollegen und Chris (Trainer Christian Greve, Anm. d. Red.) nie aufgehört, an mich zu glauben“, zeigt sich Bey dankbar. „Sie hatten das Vertrauen in mich, da rauszugehen und eine Leistung zu bringen, die für den Sieg erforderlich war.“ Am Ende stand für die Flügelspielerin, die auch als Centerin eingesetzt werden kann, 22 Punkte und zehn Rebounds – ihr sechstes Double-Double der Saison. Vor allem der hohe Effektivitätswert von 35 unterstreicht ihren starken Auftritt. „Wir haben sehr konkret einen Gameplan für sie vorbereitet“, verrät Coach Greve. „Wenn sie in der Mitte den Ball hatte, sollte sie attackieren und zum Korb ziehen. Das hat sie gemacht.“ Immer wieder zog Bey dadurch Fouls oder kam eben zum erfolgreichen Abschluss. Die Zurückhaltung neben dem Feld zeige die Amerikanerin bisweilen auch noch auf dem Court, wie ihr Coach anmerkt. „Aber wenn zum Ende der Saison hin mein Reden fruchtet, ist das schon gut. Und wenn sie das nun als Selbstbewusstsein mit ins Finale nimmt, wäre das auch super.“

Fokus auf das Endspiel

Klar ist: Auch Ay´Anna Bey möchte ihre erste Saison in Übersee und bei den Hurricanes, mit einem Titel krönen. „Es ist so wichtig, jetzt zu gewinnen. Wir alle verstehen die harte Arbeit, die wir investiert haben, um diesen Moment zu erreichen. Und wir haben es nicht so weit geschafft, um jetzt nicht weniger als den ersten Platz zu erreichen“, sagt die Frau, die vom Benedict College in Columbia (South Carolina) kam.

Und dann? Den sportlichen Aufstieg ins Oberhaus haben die Hurricanes ja bereits mit dem Finaleinzug (gegen den Sieger der ausstehenden Partie BBZ Opladen - BG 74 Göttingen) geschafft. „Ich würde gerne aufsteigen, aber es gibt keinen Siegesdruck, weil wir in diesem Jahr keine Lust haben, in die erste Liga aufzusteigen“, weiß Bey um die Tendenz innerhalb des Teams. Sie merkt aber auch an: „Natürlich würde ich gerne beweisen, dass wir auf noch höherem Niveau erfolgreich sein können. Wir werden in den Play-offs immer stärker, weil wir in jedem Spiel zusammenarbeiten. Wir verstehen, dass wir, um zu gewinnen, vor allem in der Verteidigung geschlossen auftreten müssen.“ Der Frage nach der Zukunft bei den Hurricanes – da ist die schüchtern wirkende Amerikanerin smart genug – weicht sie allerdings (noch) aus. Und so sagt sie nur: „Im Moment konzentriere ich mich darauf, den Sonntag zu gewinnen!“