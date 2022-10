Bey ist der Lichtblick beim 59:69

Ay`Anna Bey gelang ein Double-Double – ihrem Team fehlt es aber noch spürbar an der Abstimmung. © Freese

Zweites Spiel, zweite Niederlage: Nach der Auswärtspleite in Neuss ist der Druck bei den Hurricanes gestiegen. Dabei hatte das Team von Christian Greve gut begonnen.

Rotenburg – Es läuft noch nicht rund bei den Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes! Auch das zweite Saisonspiel bei der TG Neuss ging am Samstagabend mit 59:69 (37:41) verloren, sodass sich das Team vor der Heimpartie am Montag (18 Uhr, Pestalozzihalle) gegen Eintracht Braunschweig selbst unter Erfolgsdruck gesetzt hat. „Den haben wir jetzt, das wissen wir“, weiß auch Coach Christian Greve um die Gefahr eines kompletten Fehlstarts.

Diesen gilt es unbedingt zu vermeiden, doch dazu bedarf es einer Leistungssteigerung. So räumt auch der Trainer ein: „Wir sind offensichtlich noch in einer sehr harten Findungsphase und haben uns phasenweise selbst aus dem Spiel genommen, weil wir uns offensiv zu sehr auf den Füßen stehen.“ Sprich: An der Abstimmung hapert es noch. So kam Centerin Shannon Ryan auch lediglich auf sechs Punkte – in der zweiten Halbzeit ging sie sogar leer aus. „Wir haben sie nicht mehr ins Spiel gekriegt“, meint Greve.

Guter Start führt zur 6:0-Führung

Ein positiver Lichtblick war die zweite US-Amerikanerin Ay´Anna Bey, die erstmals ein Double-Double für die Hurricanes erzielte und auf 14 Punkte sowie 13 Rebounds kam. Letztlich waren aber auch gerade die Rebounds ein Problem, weil Neuss immer wieder zu zweiten Chancen kam. „Die hatten 17 Offensivrebounds – das ist zu viel. Wir verstehen es aktuell noch nicht, die Flügelspielerinnen, die reinlaufen, rauszunehmen“, ärgert sich Greve.

Dabei hatte sein Team mit schnellem Spiel einen guten Start erwischt und war mit 6:0 in Führung gegangen (3.). Anscheinend nur ein Strohfeuer, denn diesen Flow setzen die Hurricanes nicht fort, auch wenn Pia Mankertz noch durch Freiwürfe für ein 18:14 nach dem ersten Viertel sorgte. „Wir haben, als das Spiel kontrollierter wurde, kein Miteinander gefunden, uns dadurch selbst aus dem Rhythmus genommen und haben noch nicht das Spacing, was wir brauchen“, sagt Greve.

Bey bringt Hurricanes zweimal heran

Nach Melda Tölles 31:31 Mitte des zweiten Viertels ließen die Hurricanes abreißen, trafen nach der Halbzeit fast sechs Minuten lang nicht mehr und lagen dadurch mit 37:52 hinten. Bey führte ihr Team zwar beim 48:54 und 52:58 zweimal noch bis auf sechs Punkte heran (31./32.) – doch eine Wende führten die Hurricanes nicht mehr herbei.

Avides Hurricanes: Ryan (6), Rosemeyer (3), Baden (10), Mankertz (11), von Ass, Tölle (4), Schischkov (7), Bey (14). Suckstorff (4).