Beslenmis knackt Sottrums Reserve – 7:2

Sottrum - Von Matthias Freese. Auf der Bank des VfL Visselhövede rätselten sie bereits darüber, ob ihr Verein jemals den Kreispokal gewonnen hätte. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg und bedarf einer Steigerung. In der ersten Hauptrunde quälte sich der Fußball-Kreisligist im Freitagabendspiel beim TV Sottrum II aus der 3. Kreisklasse Süd eine Halbzeit lang, ehe er in der zweiten Hälfte die Machtverhältnisse gerade rückte und sich mit 7:2 (1:1) durchsetzte. Mann der Partie war Ogur Beslenmis mit vier Toren – alle nach der Pause erzielt.

„Haken dran, eine Runde weiter“, kommentierte Visselhövedes Coach Thomas Heidler, gestand aber: „Generell bin ich mit der ersten Halbzeit sehr unzufrieden. Die zweite war dann okay.“ Da nahm er allerdings auch ein paar Umstellungen vor und zog Beslenmis von der Position des Innenverteidigers auf den rechten Flügel und später in die Spitze. „Das hat sich bewährt“, wusste Heidler. „Ogur hat ein gutes Spiel gemacht.“

Keine 40 Sekunden war die zweite Halbzeit alt, da drückte Beslenmis den Ball per Kopf zum 2:1 über die Linie. Bereits in der 53. Minute ließ er das 3:1 folgen. Zwar verkürzte Max Mosig noch einmal auf 2:3 für die Gastgeber (55.), doch per Kopfball nach einem Freistoß von Michael Lohmann knackte Beslenmis die Sottrumer endgültig – 4:2 (60.). Robert Posilek (61.), Marcel Fischer (71.) und Beslenmis mit seinem vierten Streich nach Vorarbeit von Kai Jager (76.) sorgten für den standesgemäßen Sieg, nach dem es eine Halbzeit lang nicht ausgesehen hatte.

Der Vizemeister der 3. Kreisklasse Süd war in der siebten Minute sogar in Führung gegangen, weil Thorsten Weiß die Freiheit erhalten hatte, ungestört abzuschließen. Allerdings dauerte es nur anderthalb Minuten, ehe Ole Bruns per Distanzschuss zumindest wieder ausglich. Weitere Großchancen ließen die Heidestädter bis zur Pause ungenutzt. „Wir haben lange gut mitgehalten, ich bin top-zufrieden, schließlich spielt Visselhövede drei Klassen höher“, bemerkte Sottrums Spielertrainer Ismet Bezek treffend.