Beslenmis kennt keine Gnade

Abgezockte Visselhöveder behalten im Derby die Oberhand – 2:0 / Auch Bade trifft

+ Keiner zieht zurück: Hannes Kettenburg (2.v.l) zeigt gegen Visselhövedes Eike Beneke (r.) vollen Einsatz. Auch Patrick Peter (M.) beharkt sich mit Unterstedts Sechser Lukas Tohoff. Abwehrchef Oliver Dittmer betrachtet die Szenerie lieber aus der Ferne. - Foto: Freese

Unterstedt - Von Nicolas Tréboute. Spitzenspiele werden manchmal durch Kleinigkeiten entschieden. Das war auch im Verfolger-Derby der Fußball-Kreisliga zwischen der gastgebenden SG Unterstedt und dem VfL Visselhövede nicht anders. In einer ausgeglichenen Partie patzte der ansonsten starke Torhüter Phillip Krüger, ausgerechnet der Ex-Unterstedter Ogur Beslenmis war per Kopf zur Stelle und machte den Weg zum 2:0 (0:0)-Erfolg der Gäste frei. Mit schlechten Sichtverhältnissen ist Krügers Fehler aber wohl nicht zu erklären – immerhin brannte in Unterstedt schon zu Spielbeginn das Flutlicht.