RSV beschließt ARS-Austritt

Rotenburg - Von Matthias Freese. Seit Freitagabend um 20.35 Uhr ist der Austritt des Rotenburger SV aus der Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine beschlossene Sache. Die Mitglieder des Fußball-Traditionsclubs unterstützten auf der Jahreshauptversammlung bei einer Enthaltung einstimmig den Antrag des Vorstandes, zum nächstmöglichen Zeitpunkt die ARS zu verlassen. Der RSV-Vorsitzende Peter Grewe hatte die Gründe zuvor noch einmal dargelegt.

„Es ist festzustellen, dass die ARS, insbesondere der Vorsitzende Rolf Ludwig, vehement versucht, den Bau eines Kunstrasenplatzes zu verhindern. Wir fühlen uns denkbar schlecht durch die ARS vertreten“, so Grewe. Einen Fürsprecher fand er in dem ehemaligen Vorstandsmitglied Thorsten Bruns. Schon zu dessen Zeit war der RSV 2009 ausgetreten, hatte sich aber noch einmal umstimmen lassen. „Das war ein Fehler. Das, was die ARS, im Speziellen Rolf Ludwig, abzieht, geht gar nicht. Wir sollten uns verabschieden“, riet er.

Zuvor hatte Grewe noch einmal auf die Bedeutung eines Kunstrasenplatzes hingewiesen. „Das Problem ist nicht die Anzahl der Trainingsplätze, sondern die Beschaffenheit. Da hilft auch kein zusätzliches Flutlicht. Wir brauchen einen Kunstrasenplatz und werden darum kämpfen“, betonte er.

Auch den Jugendförderverein Rotenburg will er in seiner jetzigen Form auf den Prüfstand stellen. Fortuna Rotenburg als Partnerverein müsse sich entscheiden, ob er noch eine Fußballabteilung haben wolle, erklärte Grewe: „Es müssen konsequent Leistungsmannschaften aufgebaut werden, beginnend mit der U13 – und zwar schon zur nächsten Saison. Es muss auch ein Scouting erfolgen, denn im Moment ist der JFV A/O/Heeslingen für alle Talente der Anziehungspunkt.“ Die Folgen spürt der RSV bereits: In den nächsten zwei, drei Jahren komme nichts aus dem Jugendbereich hoch. „Diese Situation kann auf Dauer nicht sinnhaftig sein. Der JFV Rotenburg muss es schaffen, die Talente hierzubehalten. Dafür muss eine Menge passieren“, findet Grewe. Denkbar sei es für ihn, dass sich der künftige sportliche Leiter des RSV auch in den Jugendbereich einbindet.

Finanziell hat der RSV laut Schatzmeister Henning Schwardt ein Minus von 2660 Euro gemacht, bedingt durch die Verstärkung der Landesligamannschaft im Winter. Das Vereinsergebnis weist zudem ein Minus von 463 000 Euro auf, was am Wertabgang durch den Verkauf des Umkleidegebäudes liegt. „Das ist ein Buchwert, ab nächstem Jahr sieht das wieder normal aus“, beruhigte Schwardt.

Der zweite Vorsitzende Thorsten Nitz, Geschäftsführer Joschka Kleber, Spielausschussobmann Jörg Matthies und der Marketingbeauftragte Paul Metternich wurden ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt. Unbesetzt blieben die Posten des Jugendleiters (nach Rücktritt von Henri Ohlmann) und seines Stellvertreters. Für 40-jährige Mitgliedschaft im RSV wurde Muzaffer Sari ausgezeichnet.