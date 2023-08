Belsch findet bei der SG Unterstedt leicht wieder hinein

Von: Hendrik Denkmann

In der Dreierkette gesetzt: Johann Belsch läuft wieder für Unterstedt auf. © Freese

Der Abwehrmann gehört beim Aufsteiger zur festen Größe. Nun trifft er nach seinem Wechsel im Derby auf die ehemaligen Visselhöveder Kollegen.

Unterstedt/Visselhövede – Gespielt hat Johann Belsch in jüngerer Vergangenheit für beide Vereine. Erst im Sommer kehrte der Abwehrmann vom VfL Visselhövede zurück zu den aufgestiegenen Fußballern der SG Unterstedt. Klar, dass das Altkreis-Derby am Mittwoch um 19 Uhr auf eigener Anlage ein spezielles für ihn wird. Wobei der 33-Jährige meint: „Es wird für alle ein besonderes Spiel. Jeder kennt sich. Man hat sich auf dem Platz aber schon länger nicht mehr gesehen. Zudem ist es das erste Mal in der Bezirksliga. Dann noch unter der Woche, Flutlicht, das wird schon geil.“

Beste Voraussetzungen also für ein „spannendes“ Fußballspiel, bestätigen auch Unterstedts Trainer Patrick Werna sowie sein Gegenüber Elias Jockusch. Mit dem Start sind beide Seiten nicht zufrieden. Nur drei Punkte stehen jeweils nach den ersten vier Spielen zu Buche. Den bislang einzigen Sieg holten die Teams jedoch zu einem verschiedenen Zeitpunkt. Während Unterstedt nur den Auftakt gegen den FC Hambergen gewann, punkteten die Heidestädter nach drei Niederlagen am Wochenende das erste Mal dreifach gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn (3:2). „Die Jungs haben Blut geleckt“, bemerkt Jockusch deshalb, warnt aber: „Offensiv ist Unterstedt eine bärenstarke Truppe.“

Rückkehrer fordert mehr Stabilität und Kaltschnäuzigkeit

Das Toreschießen hat der Aufsteiger in der Tat nicht verlernt. Schon elfmal netzte die Werna-Elf. Dem stehen jedoch 14 Gegentore gegenüber, weshalb die Punkteausbeute bislang eher mager ist. „Hinten scheinen sie anfällig zu sein“, weiß auch Jockusch. „Wir dürfen uns also nicht nur hinten einigeln, sondern müssen die richtige Balance finden.“ Sein ehemaliger Spieler Belsch, zu dem kein Kontakt mehr besteht, fordert hingegen: „Wir müssen defensiv wieder stabiler werden.“ Mit Blick auf das Offensivspiel fügt er an: „Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Anstatt noch mal querzulegen, müssen wir mal strikt nach vorne spielen.“ Wenn seine Unterstedter beides befolgen, „kommen die Punkte von alleine“. Dabei entzieht er sich selbst nicht der Verantwortung.

Mit seiner Erfahrung ist Belsch bislang immer gesetzt, wenn er im Kader stand. Nur gegen den TV Oyten fehlte er aufgrund einer Hochzeit. „Gegen Hambergen und Ippensen habe ich in der Dreierkette links gespielt und wegen Theo Kettenburgs Sperre gegen Osterholz in der Mitte“, freut sich der Routinier über seine Spielzeit, die er in der Vorbereitung auch mal als Schienenspieler oder Sechser bekam. Trotz eines „geilen Jahres bei ,Vissel‘“ bereut Belsch seine Rückkehr nach nur einem Jahr nicht. „Ich kenne die Jungs. Der Kontakt war immer da. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Dadurch war es einfach, hier wieder hineinzufinden“, betont Belsch, der seinerseits nun den Kontakt zu den ehemaligen Visselhöveder Kollegen aufrechterhält. Vor allem mit Max Kregel, Jan Lünzmann und Finn Vollmer tauscht er sich des Öfteren aus. „Ich schaue nach unseren Spielen auch immer, wie sie gespielt haben“, verrät Belsch. Dies wird er am Mittwoch nun einmal nicht machen müssen.