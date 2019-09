RSV II bekommt weiter „auf die Fresse“

Rotenburg - Von Nicolas Tréboute. Im Fußball entscheiden manchmal Nuancen über den Ausgang einer Partie, auch wenn das die deutliche 1:4 (1:0)-Heimniederlage des Kreisligisten Rotenburger SV II gegen die FSV Hesedorf/Nartum auf den ersten Blick nicht unbedingt vermuten lässt. „Ich würde es den Jungs mal gönnen, sich für ein gutes Spiel zu belohnen, aber wir kriegen halt momentan immer auf die Fresse“, haderte RSV-Coach Patrick Werna.

Gut war das Spiel seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zwar nicht wirklich, doch irgendwie schafften es die Gastgeber, durch einen satten Flachschuss von Noah Jagusch mit der letzten Aktion vor der Pause in Führung zu gehen. Nachdem Hesedorfs Lennard Musierowicz kurz nach Wiederanpfiff der Ball vor die Füße fiel und er zum 1:1 ausglich (49.), begann die interessanteste Phase der Partie. Die Wümme-Elf zeigte sich deutlich formverbessert, aber auch den Gästen war der Siegeswille mit jeder Faser anzumerken.

Innerhalb von acht Minuten ereigneten sich dann drei Szenen, in denen der punktlose Tabellenletzte sowohl mit Fortuna als auch mit Schiedsrichter Thore Urban (TV Sottrum) nicht unbedingt im Bunde war. Zunächst vergab Erste-Herren-Leihgabe Yannik Malende nach einer punktgenauen Flanke von Jewgenij Teichreb per Kopf eine hundertprozentige Gelegenheit – und auch Flügelmann Borreir Nasir scheiterte im zweiten Versuch an Gäste-Keeper Jonas Bohling (68.). Dann war Hesedorfs Innenverteidiger Lasse Rosebrock im Strafraum gegen Malende einen Schritt zu spät, doch der durchaus gerechtfertigte Elfmeterpfiff blieb aus (72.). Und zu allem Rotenburger Überfluss köpfte Omke Brase eine Kopfballverlängerung aus abseitsverdächtiger Position zum 2:1 für die Gäste ein (75.). „Wenn sich ein eher ruhiger Vertreter wie unser Keeper Tom Knaak darüber so aufregt, will das schon was heißen“, führte Trainer Patrick Werna ein Indiz für die Abseitsstellung ins Feld.

Dieser Nackenschlag war offenbar zu viel für die bislang von Erfolgserlebnissen nicht verwöhnten Rotenburger. Kay Slominski verlor im Spielaufbau äußerst fahrig den Ball, Knaak versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war, Brase traf zum 3:1 ins leere Netz (86.) und besiegelte mit seinem dritten Treffer (90.) die deutliche Pleite des Werna-Teams. „In der Höhe darf uns das nicht passieren“, kritisierte der Coach.