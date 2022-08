Beim TuS Fintel ist alles beim Alten

Von: Vincent Wuttke

Nachdenklich: Thomas Beckmann steht nur ein Mini-Kader zur Verfügung. © Denkmann

Keine Neuzugänge, aber eben auch keine Abgänge. Der TuS Fintel geht mit seinem Mini-Kader auch in die neue Saison und steckt seine Ziele entsprechend tief.

Als Thomas Beckmann seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit in der Vorbereitung begrüßte, da schaute der Coach des TuS Fintel ausschließlich in bekannte Gesichter. Es gibt keinen Neuzugang bei seinem Team aus der 1. Fußball-Kreisklasse. „Es ist schwer für uns, neue Spieler zu finden. Mit Hemslingen, Lauenbrück, Vahlde oder Stemmen sind viele Orte mit Vereinen in der Nachbarschaft. Und dann sind wir an der Kreisgrenze etwas abgeschottet. Und über die eigene Kreisgrenze hinaus hat man dann wenig Kontakte, ehrlich gesagt“, berichtet Beckmann von der schweren Suche nach Personal.

Dabei wäre frischer Wind dringend nötig. Immerhin hat Beckmann nur einen Kader von 15 Spielern. Mit Jonas Hotzan steht auch nur ein Keeper bereit. „Und Spieler wie Florian Graf müsste ich eigentlich in der Abwehr und im Sturm aufstellen. Aber wenn er vorne nicht spielt, dann ist bei uns fast nichts mehr los. Also bleibt er vorne – obwohl wir ihn auch hinten brauchen“, gesteht Beckmann und sorgt sich bereits um die Gefahr aufgrund der torarmen Testspiele. Nie schoss Fintel mehr als ein Tor.

Stenogramm Weggänge: Keine. Zugänge: Keine. Kader: Tor: Jonas Hotzan - Abwehr: Thore Holsten, Jan-Felix Aselmann, Tobias Decke, Marcel Hüttmann, Jakob Kohnen, Johannes Riebesehl - Mittelfeld: Fabian-Oliver Gieseler, Arno Holsten, Emra Kezer, Michel Rosebrock, Max Wichern, Johannes Kohnen - Angriff: Florian Graf, Maslum Kezer. Trainer: Thomas Beckmann. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: SG Westerholz/H., TV Stemmen, SV RW Scheeßel.

Der erfahrene Übungsleiter stapelt aufgrund der personellen Situation tief – trotz der „Meisterschaft“ in der Abstiegsrunde vergangene Saison. „Die Konkurrenten werden ja meist besser. Für uns geht es nur um den Klassenerhalt.“ Immerhin: Es gibt auch keinen Weggang. Also dürfte sich Fintel auch nicht verschlechtert haben. Beckmann sieht denn auch eine große Stärke in der niedrigen Fluktuation der vergangenen Jahre: „Wir sind ein eingeschworener Haufen. Die Jungs kennen sich lange und verstehen sich auch außerhalb des Platzes gut. Das macht uns aus.“