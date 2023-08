Beim Rotenburger SV steigt die Vorfreude auf Holstein Kiel

Von: Hendrik Denkmann

Das „Highlight 2023“: Die Eintrittskarten für das Spiel gegen Holstein Kiel sind ab sofort auch im 1919 am Sportplatz „In der Ahe“ erhältlich. © Denkmann

Der Kartenvorverkauf für den Test gegen den Zweitligisten in drei Wochen ist angelaufen. Beim RSV liegt der Fokus erst mal auf dem Ramlingen-Spiel.

Rotenburg – Vom Namen des Gegners her ist es ohne Zweifel das Highlight der noch jungen Saison für die Fußballer des Rotenburger SV. Dabei geht es nicht um das am Samstag (15 Uhr) anstehende zweite Auswärtsspiel in der Oberliga gegen den mit zwei Niederlagen gestarteten SV Ramlingen-Ehlershausen, sondern um das Freundschaftsspiel gegen Zweitligist Holstein Kiel. Das findet am 6. September um 18 Uhr im Ahe-Stadion statt.

Die Vorfreude bei den Beteiligten in der Wümmestadt „steigt so langsam mit dem Beginn des Kartenvorverkaufs und der Vermarktung“, gibt Trainer Tim Ebersbach zu. „Die Jungs verlieren aber deshalb nicht den Fokus auf die Liga. Für sie ist klar, dass es ein Freundschaftsspiel ist.“ Für den RSV-Coach sei es zudem eine willkommene Möglichkeit, „dem einen oder anderen Spielzeit zu geben. Auch Kiel wird nicht mit der ersten Elf auflaufen, weil sie Spieler in der Länderspielpause zur Nationalmannschaft abgeben oder schonen wollen.“

Ebersbach setzt gegen Ramlingen auf eine „mutige“ Verteidigung Nach den Spielen gegen zwei Aufsteiger zum Auftakt treten die Fußballer des Rotenburger SV am Samstag (15 Uhr) beim SV Ramlingen-Ehlershausen an. Als derzeitig Letzter der Oberliga ist der kommende Gegner jedoch nicht zu unterschätzen, meint Tim Ebersbach: „Das ist eine extrem starke Truppe, die ein schweres Auftaktprogramm mit Emden und Oldenburg hatte.“ Gerade in Lorenzo Paldino und im Ex-Heeslinger Jan-Ove Edeling habe die Elf zwei „Unterschiedsspieler“ dazubekommen. Der RSV-Coach warnt zudem vor dem „sehr kleinen Platz“ in Ramlingen. „Da musst du mutig über den gesamten Platz verteidigen und darfst dir keine Fehler erlauben“, weiß Ebersbach, dem Lamine Diop (steigt ins Mannschaftstraining ein), Marcello Muniz (Leisten-OP) und Peter Bolm (Gelb-Rot-Sperre) fehlen. hd

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der Oberligist in rund drei Wochen auf Holstein Kiel trifft? Dieses Testspiel gegen eine hochklassige Mannschaft wurde der Ebersbach-Elf versprochen, als sie den aktuell laufenden Puma-Dodenhof-Ausrüstungsvertrag vor gut zwei Jahren unterzeichnet hatten.

Nun ist es also soweit. Und sportlich läuft es für beide Seiten bislang durchaus rund. Während der RSV mit einem Sieg und einer Niederlage als Tabellenvierter der Oberliga rangiert, finden sich die Norddeutschen von Coach Marcel Rapp in der 2. Bundesliga sogar als Zweiter mit sechs Punkten wieder. Auch in ihren jeweiligen Pokalwettbewerben sind die beiden Mannschaften noch vertreten. Kiel steht dank eines 2:0-Sieges gegen den Regionalligisten FC Gütersloh in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Wümmestädter treten am 30. August um 18 Uhr beim Ligarivalen SV Atlas Delmenhorst zur Achtelfinalpartie des Niedersachsenpokals an.

Kartenvorverkauf Die Tickets sind an drei Stellen zu erwerben – zum einen ab sofort in der Rotenburger Innenstadt im Laden Jette C und im Sportlertreff 1919 am Sportplatz „In der Ahe“, zum anderen ab dem 21. August in der Sportwelt von Dodenhof. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder ab sechs Jahren sechs Euro. Für alle unter sechs ist der Eintritt frei.

Ebenfalls um 18 Uhr wird das Spiel gegen Kiel eine Woche später angepfiffen. Der Einlass ins Ahe-Stadion beginnt um 15.30 Uhr. „Es wird nur einen Eingang geben, aber dafür einen separaten Gästebereich auf der Seite hinter den Trainerbänken“, erklärt Jörg Niepel. Der Marketingbeauftragte des RSV nennt zudem einen weiteren Programmpunkt. Vor der Partie der Herren bestreitet die U 9 des Vereins ab 16 Uhr ein Testspiel gegen die Gleichaltrigen von Werder Bremen.