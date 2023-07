Beim Heimabschluss gelingt Rotenburg der höchste Sieg

+ © Ketelhut Mit vereinten Kräften gegen den Gegner: Während Malte Brandt (Nummer 40) dem Gegner in die Beine rutscht, zerren und stoßen drei Teamkollegen seiner Wolverines von links und rechts ebenfalls an dem Ballführenden. © Ketelhut

Die Wolverines fertigen Celle mit 57:0 ab. Ein höheres Ergebnis wäre möglich gewesen, wäre das Spielende nicht schon im dritten Viertel gewesen.

Rotenburg – Unter den 160 Zuschauern auf dem Sportplatz „In der Ahe“ befand sich Torsten Oestmann. Der Bürgermeister war unter anderem auch zu Gast, weil er den sogenannten Coin Toss kurz vor dem Anfang des Landesliga-Spiels der Rotenburg Wolverines durchführte. Die Münze landete auf dem Rasen und zeigte mit dem Ball-Symbol nach oben. Folglich gewannen die Gäste der Celle Stallions die Wahl und entschieden sich, selbst zunächst das Angriffsrecht zu besitzen. Die Partie jedoch ging letztlich mit 57:0 (51:0) an die Wümme-Footballer – der höchste Saisonsieg.

Besonders Bjarne Mohr mit vier Touchdowns und Neuzugang Reuben Schwinge mit zwei stachen im ersten Spiel nach zwei Monaten aus einer insgesamt starken Heimmannschaft heraus. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung des Teams. Sowohl die Offense als auch die Defense haben klar überzeugt“, lobte Stefan Amberger.

Mohr erzielt vier Touchdowns in Folge

Der Headcoach der Wolverines sah schon im ersten Spielzug des Gegners, dass es Hartmut Nack gelang, den Ball abzufangen und die Interception in einen Touchdown zu verwandeln. Auch die anschließende Two-Point-Conversion war erfolgreich. Noch vor dem Ende des ersten Viertels trat Schwinge erstmals in Erscheinung und erzielte seinen ersten Touchdown. Inklusive der zwei Zusatzpunkte stand es nach zehn Minuten 16:0.

Die nächsten Punkte verantwortete Mohr. Nach einem 60-Yard-Lauf erreichte er mit dem Ball im Arm die Endzone. Den Point After Touchdown (PAT) erkickte Markus Elertsen. Im Gegenzug kämpfte sich Celle erstmals gefährlich kurz vor die Rotenburger Endzone. Doch Hannes Hartmann fing den Ball ab, woraufhin Mohr über das gesamte Spielfeld zu seinen nächsten sechs Zählern sprintete. Auch der PAT saß. Ganz nach dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ erzielte der Mann des Tages seinen dritten Touchdown in Serie. Zudem legte Elertsen den Extrapunkt nach. Damit war für Mohr aber nicht genug. Durch einen gefangenen Pass in der Endzone brachte er zum vierten Mal Punkte auf das Scoreboard. Die anschließende Two-Point-Conversion fand ihren Weg ebenfalls über die Linie – 45:0. Einen hatte Schwinge nun noch vor der Pause im Köcher, wodurch es mit einem 51:0 in die Kabine ging.

Mitte August geht es weiter

In der über weite Strecken einseitig geführten Partie glänzte aber nicht nur die Offensive der Gastgeber, sondern auch die Verteidigung war hellwach. Zwar kämpfte Celle sich vereinzelt bis an die Endzone vor, fand dann aber keine Möglichkeit, die Defense zu durchbrechen. Anders sah es im dritten Viertel nicht aus. So gelang es Philipp Nicolai, mit einem langen Lauf die letzten Punkte zu erzielen. Kurz darauf war bereits vorzeitig Schluss, da Celle nicht mehr genug Spieler zur Verfügung hatte.

Nun ist erst einmal wieder für einen Monat Ruhe. Am 20. August treten die Wolverines zu ihrer ersten Auswärtspartie bei den Wolfenbüttel Black Wolves an. Eine Woche später geht es bei den Hildesheim Invaders II weiter, ehe im September gegen das Team RRRocket Rehburg eine Wiedergutmachung für die bislang einzige Niederlage möglich ist. Zum Abschluss der Landesliga-Saison wartet Celle auf die Wümmestädter.