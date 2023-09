Behrens‘ Tor ist lediglich ein kurzes Strohfeuer

Gegen Bremervördes Torjäger Toni Fahrner (l.) zu spielen, ist selten dankbar – das bekommt Scheeßels Lucas von Knebel unter anderem in dieser Szene zu spüren. © Blömer

Die favorisierten Gäste aus Bremervörde nutzen ihre Chancen eiskalt aus. Dennoch lobt Trainer Mattis Leuenroth den Auftritt seiner Scheeßeler.

Scheeßel – Bereits nach Abpfiff fand Mattis Leuenroth im Mannschaftskreis motivierende Worte für seine Spieler. Die Kreisliga-Fußballer des SV RW Scheeßel verloren zwar gegen den Titelfavoriten Bremervörder SC mit 1:5 (1:3), ganz chancenlos waren sie dabei aber nicht. „Wir sind hier nicht so untergegangen, wie alle vorher gesagt haben“, lobte der Trainer und fügte an: „Wir hatten die Chance zum 1:0 und kriegen dann direkt das Gegentor.“

Damit verwies er auf Kapitän Bastian Behrens, der den Ball nach einem Solo aus 25 Metern an den Pfosten setzte und mit dem Abpraller für Jan-Phillip Loos auflegte. Doch auch er brachte den Ball nicht im Tor unter. Über zwei Spielstationen und einen tiefen Ball auf Stürmer Toni Fahrner gingen die Gäste aus dem Nordkreis mit dem direkten Gegenangriff in Führung (8.).

Fünf Wechsel im Vergleich zum Bothel-Spiel

Die ohnehin schwere Aufgabe wurde durch die Personalsituation nochmal verschärft. Gleich fünf Ausfälle mussten die Gastgeber im Vergleich zum Spiel beim TuS Bothel kompensieren. Darunter Routinier Florian Klee, Angreifer Malek Yousef sowie Torwart Tim Bullwinkel, der durch Trainer Sebastian Bretzke ersetzt wurde. Erwartbar tiefstehend und mit langen Bällen in die Spitze versuchten die Beeke-Kicker, immer wieder vorne Akzente zu setzen. Zunächst erfolglos, denn wieder war es Toni Fahrner, der aus 30 Metern erkannte, dass Bretzke etwas zu weit vor dem Tor stand und den Ball über die Unterkante der Latte ins Tor schoss (20.). Zwar verkürzte Bastian Behrens kurz darauf mit einem abgefälschten Schuss auf 1:2 (20.), doch die Effizienz und Klasse der Nordkreismannen schlug in Person von Matteo Brisevac zu – 3:1 (27.). „Die ersten drei Tore von Bremervörde waren ansatzlos. Das ist nichts, was du verteidigen kannst“, relativierte Leuenroth den Halbzeitstand.

In eine ähnliche Kategorie fiel auch das 4:1 durch Fin Karallus, der mit einem Distanzschuss ins linke Eck Bretzke keine Chance ließ (52.). Nur drei Minuten später sorgte Jan-Simon Klotz für die endgültige Entscheidung (55.).

Gute Chancen in der letzten halben Stunde

Trotzdem ließ sich Scheeßel nicht unterkriegen und kam in der letzten halben Stunde zu einigen guten Torchancen. Unter anderem scheiterte Jan Garbers nach einer gut herausgespielten Kombination zwischen Bastian Behrens und dem eingewechselten Dirk Dreyer an Keeper Hannes Glandorf (73.), der kurz vor Ende noch einen gefährlichen Kopfball von Dreyer parierte (89.). „Bremervörde war schon besser“, gestand Leuenroth. „Mit dem Kampf bin ich aber zufrieden. Wir müssen jetzt das Positive mitnehmen.“ Einfacher wird es jedoch auch kommende Woche nicht. Dort wartet mit dem Rotenburger SV II der aktuelle Tabellenführer.