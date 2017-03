Behrens ist im Hit der Sieggarant

Rotenburg - Sie tanzten im Kreis – wohlwissend, dass es eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf, ein echter Big Point war: Spitzenreiter TuS Rotenburg setzte sich im Hit der Handball-Verbandsliga beim Tabellenzweiten HSG Barnstorf/Diepholz II mit 26:25 (13:13) durch und kommt der Oberliga immer näher. Der Siegtreffer fiel elf Sekunden vor dem Abpfiff durch den starken Jens Behrens. Das Team von Coach Nils Muche liegt nach Minuspunkten nun sieben Zähler vor der Konkurrenz, nachdem der ATSV Habenhausen II beim 25:25 gegen TuRa Marienhafe ebenfalls Federn gelassen hatte.

Beim Gastgeber dominierte der Frust: „Ich bin enttäuscht, denn da lag mehr drin“, meinte Barnstorfs Spielmacher Jan-Eric Rechtern. „Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf mehr entsprochen“, gestand auch Rotenburgs heiserer Coach Nils Muche. „Wir haben längst nicht alles richtig gemacht, hatten aber das Quäntchen Glück.“

Muche hatte sein Team auf den Gegner, der zuvor zu Hause alle Spiele klar gewonnen hatte, klug eingestellt. Gleich in der Anfangsphase zeigten Lukas Misere und Luka Bruns mit ihren Toren zur 3:2-Führung, dass sie einen guten Tag erwischt hatten. Die Rotenburger Abwehr stand recht sicher, obwohl Barnstorfs überragender Akteur und zehnfacher Torschütze Nils Mosel nie in den Griff zu bekommen war. „Wir haben ihn extra nicht in enger Deckung genommen, denn dann wäre unsere Abwehr insgesamt nicht mehr so stabil gewesen“, erklärte Muche. Die HSG Barnstorf/Diepholz II ging durch zwei Tore von Mosel mit 4:3 in Führung und erhöhte nach 24 Minuten durch Finn Richter auf 12:9. Dann zog Rotenburg durch vier Tore in Folge kurz vorbei und ging mit einem 13:13 in die Pause. Eine mögliche Führung vergaben Rechtern und Mosel per Strafwurf, da sie zwei Mal an Rotenburgs Schlussmann Yannick Kelm scheiterten.

In den zweiten 30 Minuten lag die HSG Barnstorf/Diepholz II aber meist mit ein bis zwei Treffern in Führung. Dann erzielten Jens Koch und Bruns das 22:22 (52.). Kurz vor dem Ausgleich zeigten die Schiedsrichter Jan Schweier/Ralph Christian Schöttker (ATSV Habenhausen/SVGO Bremen) Barnstorfs Kreisläufer Dennis Wulf nach einem rüden Foul an Lukas Misere die Rote Karte (51.).

Zwei Treffer von Koch und Lukas Misere zum 24:23 brachten nach 55 Minuten die erste Rotenburger Führung in der zweiten Halbzeit. Mit zwei weiteren Toren brachte Mosel die Barnstorfer vor rund 200 Zuschauern in der kochenden Diepholzer Mühlenkamp-Halle nochmals mit 25:24 in Führung (57.).

Als danach Lukas Misere einen Siebenmeter vergab, schien die dritte Rotenburger Saisonniederlage möglich, doch der Linksaußen machte seinen Fehlwurf gut und erzielte das 25:25 (58.). Elf Sekunden vor dem Abpfiff war es Jens Behrens, der als Rechtshänder von Rechtsaußen traf und seine gute Leistung krönte. „Die Rotenburger haben am Ende abgezockter gespielt“, urteilte Barnstorfs Spielertrainer Nils Mosel.

„Ich will keinen Akteur herausheben. Keiner war ohne Fehler, aber wir haben das Spiel mit etwas Glück gewonnen, weil alle gekämpft und sich als eine Einheit präsentiert haben“, lobte Muche. Bereits am Freitag bestreitet sein Team in eigener Halle das Nachholspiel gegen die HSG Nordhorn II. - jho/mbo