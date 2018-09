Behrens peilt bereits die Rückkehr auf die Platte an

Rotenburgs Handballer will in zwei Monaten wieder einsteigen

+ © Freese Da war noch alles gut: Rotenburgs Jens Behrens (am Ball) schüttelt im Derby seinen Gegenspieler Adnan Salkic ab. In der Schlussphase verletzte sich Behrens dann aber schwer an der Schulter. © Freese

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. An den Derbysieg seines TuS Rotenburg beim TSV Bremervörde (26:25) in der Handball-Oberliga denkt Jens Behrens wohl noch länger. Er zog sich eine Schultereckgelenkssprengung zu. Nun muss Behrens seinen linken Arm in einer Bandage stilllegen. „Sonst habe ich starke Schmerzen“, berichtet er vor dem Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst (Samstag, 18.30 Uhr). Dabei kommt die Einschränkung sehr ungelegen. Behrens beginnt im Oktober nach der erfolgreichen Maurer-Ausbildung ein Wirtschaftsingenieur-Studium in Oldenburg und will demnächst dorthin ziehen. Beim Packen ist der Rückraumspieler nun aber keine große Hilfe. „Da brauche ich wohl etwas Unterstützung.“