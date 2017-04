Behrens hält Rotenburgs Kader für stark genug

Friedrich Behrens (l.) blickt gelassen in die Oberliga-Zukunft, schließlich kann der TuS Rotenburg weiter auf alle Spieler bauen – auch auf Top-Torjäger Lukas Misere (r.). - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Als die Meisterparty stieg und die mobile Diskokugel für die musikalische und optische Unterhaltung sorgte, blieb sich Friedrich Behrens treu – der Handball-Boss des TuS Rotenburg zeigte nach dem größten Triumph der Vereinsgeschichte, dem Aufstieg in die Oberliga Nordsee, keine überschäumenden Emotionen, sondern genoss einfach nur den Moment. Ab sofort dürfen er und sein Team sich endgültig den Planungen für die nächste Saison in Deutschlands vierthöchster Spielklasse widmen. Und der Unternehmer verkündete bereits erfreut: „Alle bleiben dabei – das ist super!“

Meistertrainer Nils Muche kann also weiter auf seinen erfolgreichen Kader bauen, ergänzt durch „drei, vier A-Jugendliche“, wie Behrens sagt. Michel Misere und sein eigener Sohn Kilian Behrens gehörten schon in dieser Saison regelmäßig zum Kader, weitere Talente aus der Oberliga-A-Jugend sind auf dem Sprung. „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf, alle wollen sich rankämpfen, jeder hat seine Chance“, glaubt der Handball-Chef.

Aber was müssen die Rotenburger sonst für die neue Klasse tun? „Kräftig trainieren“, meint Behrens und behauptet: „Personell müssen wir nichts mehr machen.“ Neue Kräfte von außerhalb schließt er also vorerst aus. Es bleibt beim Team der Eigengewächse aus Rotenburg und Scheeßel, ergänzt durch Patrick Zahn, Yannick Kelm und Nils Rosemann aus dem benachbarten Heidekreis. Wenn das nicht reicht, „machen wir eben während der Saison noch was“, sagt Behrens.

Klar bleibt damit auch: Das große Geld nimmt der TuS Rotenburg nur wegen der neuen Spielklasse nicht in die Hand. Beim künftigen Klassenpartner und Kreisrivalen TSV Bremervörde fließt das nach einigen fetten Jahren in Liga zwei und dem finanziellen wie sportlichen Absturz auch nicht mehr – und es geht. Mit Eigengewächsen und Kräften aus der Region hat das Team von Trainer Jörg Muszynski gerade den Klassenerhalt drei Spiele vor Saisonende eingetütet. Wie und wo es unter dem künftigen Spielertrainer Adnan Salkic allerdings weitergeht, ist derzeit noch höchst fraglich. Ob Bremervörde wegen einer bestehenden Personal-Knappheit tatsächlich für die Oberliga meldet, ist nicht sicher, wie die Bremervörder Zeitung vermeldet. „Was in Zukunft passieren wird, wird man sehen“, wird Salkic zitiert.

Bremervörde sollte jedoch nicht unbedingt der Maßstab sein, denn die Oberliga ist schon recht prominent bestückt. Neben den Mannen aus dem Nordkreis befindet sich dort mit der SG Achim/Baden ein weiterer früherer Zweitligist, der von Tobias Naumann trainiert wird. Hinzu kommt mit dem SV Beckdorf ein Absteiger von oben und mit der HSG Barnstorf/Diepholz ein ehemaliger Drittligist, der schon seit Jahren auf ausländische Cracks, vornehmlich aus dem Baltikum, setzt. Das ist in Rotenburg anders: „Die Stärke des Teams ist der Zusammenhalt. Damit werden wir auch in der Oberliga punkten“, ist Behrens überzeugt.

Zudem gibt es mit Luka Bruns oder Lukas Misere zwei überragende Außenspieler im Team, die auch in der höheren Klasse ihre Duftmarken setzen können. Nicht umsonst lag Misere ein Angebot des Zweitligisten Wilhelmshavener HV vor, das er aber ablehnte.