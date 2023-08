Befürchtung bewahrheitet sich: Sottrums Torjäger Finn Herwig fällt mit Kreuzbandriss aus

Von: Matthias Freese

Teilen

Finn Herwig (2.v.r.) verfolgt das Spiel gegen Dannenberg sitzend, während die Kollegen Matthias Michaelis (l.) und Marvin Meyer stehen. © Freese

Bittere Nachricht für Finn Herwig und den TV Sottrum: Der Leistungsträger und Torjäger fällt mit einem Kreuzbandriss länger aus.

Sottrum – Finn Herwig blieb nur der Campingstuhl neben der Bank. „Klar kribbelt es bei so einem Spiel noch mehr in den Beinen“, meinte der Offensivspieler des TV Sottrum, der beim Punktspielauftakt gegen den TSV Dannenberg (6:0) zum Zuschauen verurteilt war – und es wohl noch einige Monate sein wird. Die Befürchtung hat sich jedenfalls inzwischen bestätigt: Der 25-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, das Bein ist in einer Orthese eingepackt.

Herwig muss alles Voraussicht nach unters Messer – endgültige Klarheit soll noch ein Arztbesuch bringen. Die Diagnose hat er jedenfalls seit Freitag, nachdem er tags zuvor zur MRT-Untersuchung war. „Alle andere Bänder und so sind aber noch in Schuss“, erzählt Herwig und nimmt die Sache mit Humor: „Das ist nach 20 Jahren Fußball meine erste größere Verletzung. Ich dachte schon, ich kriege so etwas nicht mehr.“ Besonders ärgerlich, dass es ihn pünktlich zum Saisonstart erwischt hat. „Ich hatte ein gutes Gefühl in der Vorbereitung, ich bin sogar nur wenig im Urlaub gewesen“, erzählt er. Doch im Pokalspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen (1:6) „hat es einmal geknackt. Ich hatte die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. So ist es aber richtig scheiße“, weiß der Leistungsträger, der vergangene Saison mit seinen 13 Saisontreffern zweitbester Sottrumer Torschütze hinter dem ebenfalls noch verletzten Sinan Reiter (18) war. Die Hinserie ist für Herwig definitiv gelaufen.

Gegen Dannenberg konnten die Sottrumer den Ausfall der Offensivkraft gut verdauen, dafür trafen Leon Krause und Vincent Hoops doppelt sowie Dominik Reuter und Patrick Brillowski einfach. Doch auf Dauer wird Herwig nur schwer zu ersetzen sein.