Beckers perfekte Hilfe für Gatzemann

Erneuter Erfolg beim Sottrumer Schachturnier

+ © Freese Den besten Beweis, dass Schach nicht nur etwas für Männer ist, lieferte Anastasia Erofeev vom SV Werder Bremen (hier im Duell mit ihrem Vereinskollegen Duong Lai Hop) ab Schach: Sie gewann die Gruppe zwei. © Freese

Sottrum - Von Matthias Freese. Wenn Reinhard Piehl durch den Saal im Gasthaus Röhrs schreitet und seine messingfarbene Glocke zum Erklingen bringt, wissen die Denksportler, was die Stunde geschlagen hat – dann beginnt die nächste Runde im Schnellschach. „Darauf hört man“, bestätigte Roland Becker vom SC Sottrum, der zur insgesamt 24. Auflage seiner Jahresschluss-Open geladen hatte. Und noch nie kam der Sieger in der Spitzengruppe von so weit her: Nach elf Duellen siegte der Internationale Meister Markus Lammers vom Münchner Schachclub Zugzwang 82 mit 10,0 Punkten vor Gerlef Meins (Werder Bremen/9,5) und David Höffer (8,0/Delmenhorster SK).

+ Robert Gatzemann siegte nach 2014 erneut in Gruppe drei beim Turnier seines SC Sottrum. © Freese Roland Becker war nicht nur selbst als Dritter mit 8,0 Punkten in Gruppe drei äußerst erfolgreich. Der 46-Jährige, mit der höchsten DWZ (1 598) an Position eins gestartet, unterstützte auch den Vereinskollegen Robert Gatzemann (DWZ 1 545) bei seinem Sieg. Der 28-Jährige, der schon 2014 an der Wieste gewonnen hatte, war seine Führung durch eine Niederlage gegen Peter Ringelstein (Düsseldorfer SV) gleich zum Auftakt des zweiten Tages losgeworden. In Runde neun holte Becker jedoch mit seinem Erfolg gegen Manfred Hedke (TuS Varrel) diesen wieder von der Spitze herunter. „Das war für mich perfekt“, kommentierte Gatzemann die Schützenhilfe. Fortan gab er die Führung nicht mehr ab. Erst gelang ihm gegen Peter Rahlenbeck (vereinslos) ein erfolgreicher Königsangriff, bei dem er den Läufer opferte, um mit dem Turm eine Mattstellung zu erzwingen, dann bezwang er zum Abschluss auch Anatoli Gorbatschow (SK Springer Rotenburg) – direkt neben Verfolger Hedke sitzend.

Auch fortan dürfte der SC Sottrum seine Freude an Gatzemann haben, denn nach erfolgreich abgeschlossenem Studium in Stuttgart ist er ab Januar als Unternehmensberater in Hamburg tätig und will für seinen Verein wieder Punktspiele bestreiten.

+ Letzter Zug – danach stand der Sieg für Markus Lammers fest. © Freese Im Feld der Cracks und Schach-Profis führte indes kein Weg am Sottrum-Debütanten Markus Lammers (DWZ 2 350) vorbei. Er blieb bis zum Ende ungeschlagen und ging mit einem Zähler Vorsprung ganz entspannt in seine letzte Partie gegen Olaf Pienski (SF Leherheide). Bereits nach wenigen Zügen einigten sich beide Protagonisten auf ein Remis. Da konnte am Nebenplatz Gerlef Meins noch so verbissen gegen Ralph Kaßner (SK Bremen-Nord) um den Sieg kämpfen – er brachte ihm am Ende nur Platz zwei, während Lammers das Sieger-Preisgeld in Höhe von 300 Euro mitnahm – wie übrigens auch die Ersten der anderen Gruppen.

Gruppe zwei wurde von der 23-jährigen Anastasia Erofeev (Werder Bremen/DWZ 1 845) mit 6,5 Zählern vor dem punktgleichen Harry Baumann (Findorffer SF) und Mark Cieslak (Düsseldorfer SV) gewonnen. Die Sottrumer Manfred Klein (5,0) und Michael Gilde (4,5) liefen auf den Rängen 14 und 18 ein.

+ Wenn Reinhard Piehl klingelt, geht die nächste Runde los. © Freese Beachtlich war vor allem auch die Leistung des Fünften Collin Colbow (SK Bremen-Nord), der in dieser Konkurrenz mit erst elf Jahren jüngster Starter war. In Gruppe drei war Youngster Mattes Detjen (SF Lilienthal) gerade erst sieben Jahre – und fuhr sogar den einen oder anderen Erfolg gegen die bis zu 73 Jahre ältere Konkurrenz ein.

