Rose vermiest Helvesiek das „kleine Wunder“

Von: Hendrik Denkmann

Bangen und beten: Helvesieks Domenic Wahlers, Max Müller und Felix Porrath (vorne, v.l.) stehen am Seitenrand und hoffen beim Stand von 3:2 auf den Klassenerhalt. © Denkmann

Helvesiek gibt eine eigene 3:1-Führung gegen Unterstedt aus der Hand und steigt nach einer aufregenden Schlussphase aus der Kreisliga ab.

Helvesiek – Schiedsrichter Viktor Herber vom SV Jeersdorf hatte beim Stand von 3:2 für den SV Grün-Weiß Helvesiek gerade die fünfminütige Nachspielzeit angezeigt, da standen allen voran die ausgewechselten Domenic Wahlers und Felix Porrath oberkörperfrei sowie Max Müller mit Leibchen über dem Trikot betend am Spielfeldrand. Zu dem Zeitpunkt war der Klassenerhalt für den Gastgeber zum Greifen nah. Doch ein Doppelpack von Bastian Rose für die SG Unterstedt (90.+6/90.+8) änderte alles! Mit dem 3:4 (1:1)-Endstand war der Abstieg der Helvesieker aus der Fußball-Kreisliga klar – Meister Unterstedt hat seine weiße Weste behalten.

Enttäuscht sitzen Tom Miesner (l.) und Co. am Boden. © Denkmann

Nichts war es also mit dem „kleinen Wunder“, wie Helvesieks Trainer Jannik Meyer und seine Spieler die geringe Chance auf den Nichtabstieg bezeichneten, nachdem der Aufsteiger über einen Großteil der Saison am Tabellenende gestanden hatte und sich erst in den letzten Wochen mit elf Punkten aus den letzten acht Spielen zurück in den Kampf um den Klassenerhalt geschossen hatte. Daher betonte Meyer: „Wir sind nicht wegen des Spiels gegen Unterstedt abgestiegen. Auch wenn in vielen Spielen mehr drin war, gerade die letzten Wochen haben die Jungs sich noch mal entwickelt.“

Dies sei gegen den Ligaprimus zu sehen gewesen. „Jeder hat alles gegeben. Der verletzte Tom Miesner hat alles reingeworfen, die beiden Prigges waren unter der Woche mit Corona krank, standen trotzdem auf dem Platz. Wir hatten den Tabellenführer über 95 Minuten am Rande einer Niederlage“, betonte Helvesieks Trainer mit Blick auf den Spielverlauf. Zunächst erzielte Simon Maruhn mit einem Grätschschritt die Führung (22.). Mit dem Halbzeitpfiff glich Jona Prigge aus. Nach der Pause wirkte Unterstedt von der Rolle, was erst Wahlers und dann erneut Jona Prigge zur Helvesieker Führung nutzte (54./59.). Der eingewechselte Jonathan Orth brachte den Meister wieder heran (65.), woraufhin seine Elf alles nach vorne warf und einen Angriff nach dem anderen fuhr, bis Rose schließlich für die Entscheidung sorgte. „An Drama war das nicht zu überbieten“, gestand Gästecoach Fabian Knappik, der die Moral seiner Mannen hervorhob. „Das war nicht das erste Mal, dass wir einen Rückstand gedreht haben. Damit bleiben wir auswärts ohne Punktverlust. Diese Serie wollten wir aufrechterhalten. Für Helvesiek tut es mir aber leid. Die haben viel gekämpft.“ Meyer ergänzte: „Das ist der Fußball mit seinen Höhen, leider aber auch seinen Tiefen. Das Spiel hinterlässt jetzt erst mal eine große Leere bei mir und dem Team.“

Weiße Weste behalten: Die Unterstedter feiern Doppeltorschütze Bastian Rose (M.). © Denkmann

Eine positive Nachricht gibt es jedoch auch: Trotz des Abstiegs bleibt der Kern bestehen. Jedoch verlassen Thomas Hahn (VfL Visselhövede), Jonas Teifel (Karriereende), Hendrik Wenning (Ziel offen), Denny Perschon (TSV Heidenau) sowie die Torhütern Clemens Windeler und Benedikt Volbers (beide Karrierende) die Mannschaft. „In der Breite wird sich was tun müssen. Dennoch werden wir nächstes Jahr in der 1. Kreisklasse wettkampffähig sein“, macht Meyer deutlich.