Baselt und Wink sind für Helvesieks Defensive viel zu schnell

Von: Matthias Freese

Das ist der Ausgleich: Jonas Knaak (r.) wuchtet eine Ecke von Linus Baselt per Kopf ins Tor von Clemens Windeler. Auch Marvin Bénet (hinten) kann nicht mehr eingreifen. © Freese

Mit dem 4:1 gegen Helvesiek sichert sich Rotenburgs Reserve den Klassenerhalt, während die Gäste weiterhin das Tabellenschlusslicht bilden.

Rotenburg – Es war nur eine Randnotiz, aber erstmals standen in einem Punktspiel die drei Müller-Brüder gemeinsam auf dem Feld – Michel als Spielertrainer des Rotenburger SV II, der für sein Team eingewechselte Maik als Jüngster der Geschwister sowie Max aufseiten des SV GW Helvesiek. Grund zum Jubeln hatten nur zwei von ihnen, denn durch einen 4:1-(3:1)-Heimsieg haben die Wümmestädter den Klassenerhalt in ihrem vorletzten Saisonspiel klargemacht. Sie können aufgrund der Spielkonstellationen nicht mehr auf einen der drei letzten Ränge absacken. Für die Helvesieker schwindet die Hoffnung dafür immer mehr. Das Schlusslicht hat zwar noch zwei Spiele, liegt aber weiter drei Punkte hinter der sicheren Zone zurück.

Felix Porrath (r.) spitzelt den Ball weg, doch oftmals kommt Linus Baselt dank seiner Schnelligkeit vor das Tor. © Freese

„Theoretisch können wir noch sechs Punkte holen“, stellte Helvesieks Trainer Jannik Meyer fest, räumte aber ein: „Natürlich ist die Enttäuschung entsprechend groß.“ Erst schien noch alles für seine Elf zu laufen, als Max Müller mit einem feinen Schlenzer den Ball zur 1:0-Führung über Keeper Tom Knaak hinweg lupfte (6.). Dann jedoch funktionierte nichts mehr bei den Gästen, die in der zwölften Minute ihren Innenverteidiger Thomas Hahn mit einer Verletzung am rechten Knie verloren und in dieser Phase der Unterzahl prompt nach einer Ecke von Linus Baselt den Ausgleich fingen, weil Jonas Knaak alles in seinen Kopfball warf (12.). „Ärgerlich“, fand Hahn den Zeitpunkt und seine Verletzung gleichermaßen.

„Wir sind nach dem 0:1 gut ins Spiel gekommen, es hat alles funktioniert“, meinte indes Björn Mickelat. Der verletzte Routinier hatte das Coaching beim RSV von außen übernommen. Schnell sollte sich Helvesieks größtes Manko offenbaren – das Tempo. Immer wieder schaffte es der RSV mit tödlichen Pässen in die Schnittstelle oder durch Diagonalpässe auf die pfeilschnellen Baselt und Douglas Wink, für höchste Gefahr zu sorgen. Wie gut, dass kein Blitzer im Stadion aufgebaut war. „Wir haben es nicht verteidigt bekommen“, wusste Meyer. Da half auch die Umstellung auf eine Fünferkette nicht. „Ich weiß gar nicht, warum sie so hoch gestanden haben, sie wussten es doch“, rätselte indes Michel Müller. So war Baselt in der 21. Minute einfach zu schnell und spitzelte den Ball an Torwart Clemens Windeler vorbei – 2:1. Eine Vorarbeit von Wink und die Weitergabe durch Franko Jäger veredelte Michel Müller zum 3:1 (30.). Die Grün-Weißen schafften nur selten Entlastung, bekamen aber einen Strafstoß von Referee Viktor Herber (SV Jeersdorf) zugesprochen, als Jona Prigge durch Tom Knaak gefoult wurde (32.). Der Schlussmann parierte jedoch gegen Tobias Schiller. Auch ein Abschluss von Max Müller kurz vor der Pause brachte nichts ein. „Wenn die das 2:3 kriegen, haben wir das Momentum vielleicht noch auf unserer Seite. Aber Rotenburg hat gezeigt, was wir machen wollten – sie waren gallig und wollten jeden Zweikampf gewinnen. Das haben die top gemacht“, gestand Meyer.

Auf dem Weg in den Strafraum: Geburtstagskind Douglas Wink (r.) geht ins Duell mit Helvesieks Jannes Hädecke. © Freese

Auch nach der Pause hatten die Platzherren ein Übergewicht und beste Möglichkeiten. Wink machte sich dabei selbst noch ein Geschenk zum 23. Geburtstag, als er eine feine Vorarbeit von Baselt zum 4:1 verwertete (56.). Coach Müller freute sich über die „Big Points“ und meinte, ehe er die anderen Ergebnisse kannte: „Das kann der letzte Schritt gewesen sein.“ Er war es.