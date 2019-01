Baselt entscheidet Vereinsduell

JFV Rotenburg räumt in der U 14 mit erster und zweiter Mannschaft ab

+ Auf dem Hallenfeld getrennt, auf dem Rasen dann wieder vereint: Die Erste (gestreifte Trikots) und Zweite des JFV Rotenburg kann sich als Hallenkreismeister und „Vize“ nun auch für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. Foto: Freese

Bothel - Maximalausbeute für den JFV Rotenburg bei der U 14-Kreismeisterschaft im Futsal in Bothel: Der Titel ging an die erste Mannschaft, Platz zwei an die Zweite - und beide nehmen damit am Sonntag vor der eigenen Haustür in der Adolf-Rinck-Halle am Qualifikationsturnier zur Bezirksmeisterschaft teil. „Mal gucken, was wir da so reißen können“, bemerkte Timm Grewe aus dem Trainer-Team.